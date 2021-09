Badischer Hof bleibt nach Großbrand wohl zwei Jahre geschlossen

Die schlimmen Befürchtungen nach dem Großbrand im Badischen Hof in Baden-Baden haben sich bestätigt: Das Luxushotel bleibt wohl zwei Jahre geschlossen, wie die Verantwortlichen mitteilten.

Das Hotelgebäude ist nach dem Feuer in der Nacht auf Donnerstag weiter großräumig abgesperrt, weil es einsturzgefährdet ist. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.

Die Betreibergruppe des Badischen Hofs kündigte an, das Traditionshaus wieder eröffnen zu wollen.

Nach ersten Prognosen werde der Wiederaufbau voraussichtlich zwei Jahre dauern. Hoteldirektor Benjamin Eichner hatte schon kurz nach dem Brand gesagt, dass ein Wiederaufbau innerhalb von zwei Jahren sehr sportlich sei.

Brandmittel-Spürhund im Badischen Hof im Einsatz

Derweil gehen die Ermittlungen zur Ursache des Brandes weiter. Die Polizei hat im Kriminal-Kommissariat Rastatt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Kriminaltechniker der Kriminalpolizei Offenburg hatten am Tag nach dem Brand gemeinsam mit Spezialisten des Landeskriminalamtes am Brandort ihre Arbeit aufgenommen. Nach Auskunft eines Sprechers des Polizeipräsidiums kam auch ein Brandmittel-Spürhund zum Einsatz.

Die Polizei ermittelt nach wie vor in alle Richtungen. Die Befragung von Gästen und Beschäftigten des Hotels werde noch einige Zeit dauern. Nach dem Feueralarm mussten rund 160 Menschen ihre Zimmer verlassen. Sie kamen noch in der Nacht in anderen Hotels unter.

Die Ermittler gehen auch dem Verdacht auf Brandstiftung nach. Es gebe Hinweise, dass das Feuer zeitgleich an zwei unterschiedlichen Stellen ausgebrochen sei, was bei einem technischen Defekt unwahrscheinlich sei.