Die Löwin ist Veganerin und in einer Sinnkrise. Gibt’s nicht? Doch. Ein Löwenmädchen verstärkt die Truppe von Murzarellas Music-Puppet Comedy. Die neue Puppe stellt Bauchrednerin Sabine Murza erstmals in der Wahlheimat Baden-Baden vor.

Als Bauchrednerin hat sich Sabine Murza in der Kleinkunstszene etabliert. In diesen Tagen steigt das Lampenfieber bei der Wahl-Baden-Badenerin noch etwas mehr als sonst vor einem Auftritt: An diesem Freitag stellt „Murzarella“, so ihr Künstlername, erstmals Auszüge aus ihrem neuen Programm und eine neue Puppe beim Baldreit-Sommertheater in ihrer Heimat vor.

„Lampenfieber ist immer da, gerade wenn man was Neues macht“, berichtet die Künstlerin. „Es ist aufregend und spannend zu schauen, ob und wie die neue Puppe funktioniert.“ Dass sie funktioniert, hat Murza jüngst vom Publikum bei einer Vorpremiere in der Orgelfabrik in Karlsruhe erfahren.

Die Neue in der Murzarella-Puppet-Show ist Schwäbin, schwäbelt aber auf der Bühne nicht. Das kleine Löwenmädchen Leonie aus Leonberg muss sich jedoch gegen die drei etablierten Mitglieder der bunten Truppe behaupten.

Kanalratte Kalle steht auf AC/DC

„Murzarella“-Fans lieben vor allem die freche Kanalratte Kalle aus dem Ruhrpott. Die steht auf AC/DC und röhrt Heavy Metall. Kakadu Dudu hat eine Vorliebe für Schlager und vor allem für Helene Fischer. Buchhalterin Frau Adelheid schmettert voller Inbrunst Opern-Arien.

Allen leiht die Bauchrednerin, die früher in Musicals auftrat, ihre Stimme – und zieht damit das Publikum in den Bann. In ihrem künstlerischen Schaffen kombiniert sie die Liebe zum Bauchreden mit Musik und Gesang - ein Genre, in dem die Künstlerin ziemlich einzigartig ist.

Die Geburtsstunde von Leonie schlug bei einem Treffen von Murza mit einem Bekannten. Die beiden haben einfach Quatsch gemacht - und plötzlich war die Idee geboren. Dieser Moment liegt nun schon rund drei Jahre zurück.

Die Entwicklung einer neuen Figur und die Ausgestaltung ihres Charakters nimmt Zeit in Anspruch und lässt sich schließlich nicht so einfach aus dem Hut zaubern. „Wenn ich nicht 100 Prozent von einer Puppe überzeugt bin, kann ich sie nicht auf die Bühne bringen“, erläutert die Bauchrednerin.

Eigentlich war als Ergänzung der „Familie“ zunächst eine männliche Figur geplant. Doch die Bauchrednerin fürchtete eine zu große Ähnlichkeit mit Kakadu Dudu. So kam es zu Leonie.

Charakterzüge entwickelten sich im Alltag

Die Puppe wurde nach Murzas Vorstellung gefertigt und saß bei ihr zunächst auf der heimischen Couch. „Ich habe sie immer wieder genommen, um zu erfassen, wer sie ist.“ Charakterzüge und Ticks entwickelten sich nach und nach im Alltag.

Inzwischen hat Murza Leonie so viel Leben eingehaucht, dass die Neue auf der Bühne bestehen kann. Herausgekommen ist eine Veganerin in einer Sinnkrise. Mehr will die Künstlerin aber im Vorfeld nicht verraten.

Ob Kalle, Dudu, Frau Adelheid und Leonie künftig noch weiteren Zuwachs bekommen, will die Bauchrednerin nicht ausschließen. Jetzt stehe aber erst einmal das neue Programm im Vordergrund, zum Beispiel am 19. Juli im kleinen Rahmen einer weiteren Vorpremiere im Restaurant Wolpertinger in Baden-Baden. Für den Termin gibt es nur noch wenige Restkarten.

Das gilt auch für den Termin im Baldreit-Hofgarten an diesem Freitag mit Ausschnitten aus dem aktuellen Programm und einer Vorschau auf die neue Show.

Die Premiere der zweiten Runde der „Bauchgesänge“ in Baden-Baden feiert Murzarella am 12. Januar im Rantastic in Haueneberstein. „Da habe ich viel mehr Möglichkeiten als auf einer kleinen Bühne.“

Auftritt beim Open-air-Spektakel „Das Fest“

Parallel ist die Künstlerin weiterhin mit ihrem ersten Programm unterwegs. Zum Beispiel am Mittwoch, 10. August im Schnick Schnack in Rastatt-Niederbühl. Bereits am Sonntag, 24. Juli, gastiert Murzarella mit ihren Puppen zu prominenter Zeit um 19.30 Uhr auf der Kulturbühne beim großen Open-air-Spektakel „Das Fest“ in Karlsruhe.

Nach der Pandemie-bedingten Zwangspause ist die Music-Puppet-Comedy inzwischen wieder gut gebucht. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt die Künstlerin. Auch der Kalender für das nächste Jahr fülle sich bereits.

Allerdings registriert die Bauchrednerin bisweilen noch eine verhaltene Nachfrage. Das treffe vor allem kleine Bühnen. Murza rät Kulturinteressierten, auch Kolleginnen und Kollegen mit einem Kartenkauf zu unterstützen. „Das ist wichtig, damit die Kleinkunst erhalten bleibt.“