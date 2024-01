Wer am Montag mit dem Auto unterwegs sein muss in Mittelbaden, der sollte in aller Herrgottsfrühe unterwegs sein. Oder auf Nebenstraßen. Auf den Bundesstraßen und Autobahnen wollen die Landwirte Chaos machen.

Dass es am Montag für viele Autofahrer in Mittelbaden nicht einfach werden könnte, von A nach B zu kommen, weil die Landwirte in der Region ihren Protest auf die Straßen tragen, dürfte den meisten klar sein.

Wie heftig es wirklich werden könnte, das geht aus Hinweisen in sozialen Netzwerken hervor, die der Redaktion vorliegen.

350 Landwirte in zwei Gruppen organisiert

Demnach sind die Landwirte zwischen Baden-Baden und Achern in zwei Gruppen organisiert. In der Gruppe Ottersweier seien rund 200 Bauern zusammengefasst, heißt es. In der Gruppe Sasbachwalden seien es etwa 150, die an den Aktionen am Montag auf den Straßen der Region teilnehmen wollen.

Freie Fahrt nur für Einsatzfahrzeuge

Geplant ist demnach, dass die Landwirte der Gruppe Ottersweier am frühen Morgen, gegen 5.30 Uhr, Kurs auf die Autobahn A5 nehmen. Dort sollen die Abfahrten Bühl und Baden-Baden dichtgemacht werden. Außerdem soll der Verkehr auf der Autobahn selbst durch Landmaschinen ausgebremst werden.

Freie Fahrt sollen demnach nur Einsatzfahrzeuge von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr haben.

Blockaden sind auch auf Bundesstraßen vorgesehen. So werden ausdrücklich die komplette B3 und der Kreisverkehr Maria Linden bei Ottersweier genannt, der schon am frühen Morgen lahmgelegt werden soll. Andere Verkehrskreisel und Kreuzungen sollen folgen – am Nachmittag ist ausdrücklich von der Karcher-Kreuzung bei Steinbach die Rede, die blockiert werden soll. Blockaden sind demnach auch bei Sinzheim geplant.

Die Protest-Gruppierung aus Sasbachwalden soll sich gegen 6.30 Uhr in Bewegung setzen, heißt es weiter. Auf deren Plan steht dabei unter anderem die Blockade der Autobahnabfahrt Achern.

Auch Grenzübergänge sollen blockiert werden

Wer nach Frankreich ausweichen will, könnte ebenfalls schnell steckenbleiben. In den sozialen Netzwerken ist die Rede davon, dass die Grenzübergänge Rheinau, Kehl und Iffezheim sowie die Zufahrten zur französischen Autobahn A35 blockiert werden sollen.

Wie es in den Mitteilungen in den sozialen Medien heißt, sind es nicht nur Landwirte, die am Montag auf die Straßen gehen. Angeblich beteiligen sich auch Transportunternehmen mit Lastwagen an den Protesten. Zudem gebe es Einzelhändler und Gastronomen, die ihre Geschäfte und Gaststätten am Montag aus Solidarität mit den Bauern geschlossen halten.