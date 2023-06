„Beach in the City“ für junge Menschen

Wer Strandgefühl und Cocktails mag, ist bei dem aktuellen Projekt „Beach in the City“ des Baden-Badener Vereins Jugendkirchen-Förderung (Juki) genau richtig.

Das Meer ist zwar weit entfernt, doch die Mitglieder haben sich einiges einfallen lassen, um die Oos-Lagune im Wörthböschelpark auf eine völlig neue Art und Weise zu präsentieren.

Beim Aufbau sei es proppenvoll gewesen und zum ersten Workshop am Dienstag seien trotz der Hitze drei Teilnehmer gekommen, berichten Juki-Projektleiter Fabian Schäfer und Jacques Koller. Auch viele ältere Spaziergänger seien interessiert stehengeblieben. Einer von ihnen habe gesagt, dass genau so etwas in Baden-Baden fehlen würde.

Beach-Bar ist noch bis 9. Juli geöffnet

Viele junge Menschen können aus unterschiedlichen Gründen – etwa wegen einer schwierigen persönlichen Situation, eines finanziellen Engpasses oder des sozialen Umfelds – keinen Urlaub machen.

Doch man muss nicht in die Ferne fliegen, wenn das Gute so nah liegt. Dank Juki ist noch bis Sonntag, 9. Juli, ein Kurztrip in die gemeinsam geschaffene Beach-Bar möglich, mit neuen Eindrücken, kreativen Workshops und erweiterten Fähigkeiten.

Jugendliche mit und ohne Behinderung verwandeln die Oos-Lagune durch ihren Einsatz und ihr erweitertes Know-how in eine besondere Wohlfühloase mit Beach-Landschaft.

In mehreren Workshops können sich junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Da entstehen neue Lounge-Möbel und eine Beach-Bar aus alten Materialien, Deko-Palmen sowie ein selbst gebauter Wasserlauf oder Brunnen.

Workshops zu verschiedenen Themen werden angeboten

Liegestühle werden mit einem eigenen Logo bedruckt. Neben den handwerklichen Workshops wird es auch einen alkoholfreien Cocktail-Kurs und einen DJ-Workshop für die passende Lounge-Musik geben.

Kurzum: alles, was man für ein tolles Strandfeeling an einem heißen Sommertag so braucht.

Coaches, die von einer kompetenten Fachkraft begleitet werden, leiten alle an, die mitmachen wollen. Das bedeutet Lernen mit Spiel und Spaß. Teambuilding und gegenseitiges kollegiales Fördern und Fordern sind anspruchsvolle pädagogische Leistungen, die durch das Veranstalter-Team eingebracht werden.

Das Ziel, neben dem Spaß an der Sache, sind spielerisch erweiterte Kenntnisse in unterschiedlichsten Themenbereichen, die später gegebenenfalls auch in der Schule und im Beruf eingesetzt werden können.

„Auf jeden Fall steigern sie das Selbstvertrauen und das Gefühl, in der Gesellschaft etwas wert zu sein“, ist Projektleiter Koller überzeugt.

Die Frustrationstoleranz der Teenager werde erweitert. Sie würden lernen, komplexe Problemstellungen zu verstehen und im Team zu lösen, vom Denken ins Handeln zu kommen sowie auch unerwartete Situationen zu meistern. Schließlich werde ihre Resilienz dabei deutlich gestärkt.

Wenn das Projekt zu Ende ist, wird der jetzige Lagercontainer vom Technischen Hilfswerk zum Vereinssitz in der Cité transportiert. „Er dient dann Juki als sogenanntes Repair-Café, in dem zum Beispiel gebrauchte Möbel upgecycelt werden, um der Nachhaltigkeit zu dienen“, erklärt Koller.

Viele Jugendliche würden gerne etwas für die Umwelt tun, wissen aber nicht, wie und was, sagt Schäfer. „Bei uns bekommen sie, unterstützt durch Fach-Coaches die Gelegenheit dazu.“