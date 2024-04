Bekommt das Baden-Badener Rebland eine neue AugenBlick-Runde?

Der Rundweg in Neuweier kommt gut an, ein weiterer wäre in Varnhalt denkbar. Doch ganz so einfach ist es mit der Umsetzung nicht.

Die frische Luft um die Nase wehen lassen und eine wundervolle Aussicht genießen: Viele Menschen treibt es in ihrer Freizeit hinaus in die Natur. Einige davon sind sicherlich schon die Wanderwege in und um Baden-Baden entlanggelaufen.

Das Angebot jedenfalls ist groß. Ob es der Stadtwald selbst, einzelne Etappen des Panoramawegs oder etwa das alte Schloss ist: Besonders an sonnigen Tagen tummeln sich einige Naturliebhaber auf den Strecken. Doch könnte es künftig vielleicht noch größer werden – das Angebot?

Wunsch nach weiterem Rundweg im Rebland wird laut

Potenzial sehen jedenfalls die Grünen in Baden-Baden. Vor einigen Wochen äußerte Sabine Iding-Dihlmann als Vorsitzende den Wunsch ihrer Fraktion: Eine AugenBlick-Runde in Varnhalt soll es werden. Doch die Umsetzung ist nicht so einfach, wie die Redaktion auf Nachfrage bemerkt.

Doch zunächst einmal klären wir auf, was hinter einer AugenBlick-Runde steckt. Im Prinzip handelt es sich dabei um Rundwanderwege mit besonderen Aussichtspunkten – so schreibt es der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord auf seiner Internetseite.

In dieser Region gibt es bereits mehrere dieser AugenBlick-Runden. Sitzbänke, Tische und beschriftete Panoramatafeln laden unter anderem in Bühl, Bühlertal oder Oberachern zum Verweilen ein. Im Baden-Badener Rebland gibt es in Neuweier ebenfalls solch einen Weg.

Die Grünen jedenfalls befürworten dieses Konzept und sehen darin „erhebliches Potenzial für einen sanften Tourismus“. Die Rundtour in Neuweier werde oft besucht: „Feriengäste und Einheimische freuen sich über diese touristische Attraktion im Rebland.“

In Neuweier gibt es bereits eine AugenBlick-Runde

In Varnhalt sieht die Fraktion ebenfalls das Potenzial für eine AugenBlick-Runde. Doch der entsprechende Antrag dafür hat es nicht in eine Gemeinderatssitzung geschafft – zumindest noch nicht. Das bedeutet aber keinesfalls, dass die Grünen das Projekt nicht mehr wollen.

Im Gegenteil. Thomas Hauck leitet das städtische Fachgebiet Forst und Natur und weiß über das Schreiben der Fraktion Bescheid. Abgeneigt ist der von der Idee nicht, immerhin wurde 2019 die AugenBlick-Runde in Neuweier von seinem Fachgebiet umgesetzt.

Installation des Wanderwegs kostet 20.000 Euro

„Es wurde auch schon eine weitere Runde in Varnhalt angedacht“, ergänzt Hauck. Diese sollte an der Kirche in Varnhalt starten und über die Kapelle in den Reben, das Nellele und das Grünbachtal, bis zur Alten Landstraße und wieder zurück zur Kirche gehen.

Umgesetzt wurde allerdings zuerst der Weg in Neuweier. Kostenpunkt: 20.000 Euro. Eine Förderung dafür gab es vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord.

Was den bestehenden Rundweg in Neuweier betrifft, so ist dieser bei den Besuchern beliebt. Gundi Woll ist Pressesprecherin des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord und bestätigt das: „Die Naturpark-AugenBlick-Runde in Baden-Baden Neuweier kommt sehr gut an.“

Allerdings, so verrät es uns Thomas Hauck, konnten in den letzten Jahren keine weiteren Runden vom Naturpark gefördert werden. Es standen nicht genug Mittel zur Verfügung. Und genau das ist der Knackpunkt.

Herr Hauck hat mich angerufen und mir den Sachverhalt erklärt. Sabine Iding-Dihlmann

Fraktionsvorsitzende der Grünen

„Herr Hauck hat mich angerufen und mir den Sachverhalt erklärt“, sagt Sabine Iding-Dihlmann. Deshalb habe sie sich dazu entschlossen, den Antrag in eine Anfrage umzuschreiben. Dadurch hat die Verwaltung mehr Zeit – in der sie etwa klären kann, ob eine Förderung im nächsten Jahr möglich ist.

„Als Kosten für eine weitere AugenBlick-Runde werden rund 25.000 Euro geschätzt“, erklärt Hauck. Sobald eine Förderung möglich ist, könne ein entsprechender Antrag gestellt werden. Aber er sagt auch: Wie hoch der Betrag letztlich ist und wann eine Förderung durch den Naturpark wieder aufgegriffen wird, ist derzeit noch unsicher.

Förderung für AugenBlick-Runde in Varnhalt könnte 2025 kommen

Hauck hat sich bereits beim Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord informiert. Dort sagte man ihm, eine entsprechende Förderung könnte im Jahr 2025 möglich sein: „Wir werden einen Förderantrag beim Naturpark stellen, sobald es möglich ist.“

Sabine Iding-Dihlmann zeigt Verständnis für die Situation. Thomas Hauck habe ihr zugesichert, dass die AugenBlick-Runde in Varnhalt, wenn die Förderung denn kommt, dann in Angriff genommen wird.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen sagt aber auch: „Sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, werden wir den Antrag wieder aufleben lassen.“