Bernard Antony

Der „Käse-Papst“ kommt gerne aus dem Elsass nach Baden-Baden

Seine Produkte sind weltweit gefragt – unter anderem in Gourmetrestaurants. Bernard Antony aus dem Süd-Elsass gilt in Feinschmecker-Kreisen daher als der „Käse-Papst“. In den Kellern der Fromagerie Antony wird Käse veredelt.