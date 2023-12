Kinderzimmer-Star Felix

Berühmter Kuschelhase ist Gast beim Weihnachtsmarkt in Baden-Baden

Felix ist vermutlich der berühmteste Kuschelhase der Welt. Die Kinderbücher um diese Figur wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Beim Weihnachtsmarkt in Baden-Baden ist Felix in der Märchenstraße präsent.