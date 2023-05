Über 1.100 Vertreter

Konkurrenz durch Metropolen: Kann Baden-Baden den Kino-Kongress halten?

Der Kino-Kongress in Baden-Baden ist das größte Treffen der Kino-Branche und einer der wichtigste Kongresse in Baden-Baden. Ändere Städte hätten diese Veranstaltung auch gerne. Bleibt der Kongress in Baden-Baden?