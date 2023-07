Buchautor Roland Schulz: „Es lohnt sich, über Sterben zu sprechen“

Der Ambulante Hospizdienst Baden-Baden Sinzheim lädt am Freitag, 7. Juli, zu seiner öffentlichen Jahreshauptversammlung ein. Als Redner wurde der Buchautor und Journalist Roland Schulz gewonnen, der über sein Buch „So sterben wir“ sprechen wird.

Die Veranstaltung findet im Dietrich-Bonhoeffer-Saal in der Bertholdstraße 6a statt, Beginn ist im 17.30 Uhr. Anschließend sind die Teilnehmer zu einem Hoffest eingeladen, der Eintritt ist frei. Wir haben Roland Schulz zu den Themen Sterben und Tod befragt.

Am meisten, das klingt sehr absolut. Sterben ist aber ein sehr individueller Prozess. Ich glaube, es hilft Sterbenden schon, wenn sich die Menschen in ihrem Umfeld klarmachen, wie groß die Kluft ist, die sich auf einmal auftut – Menschen, die im Leben stehen, können spielend in Worte kleiden, was für einen Sterbenden handfeste, körperliche Realität ist: Ich werde sterben.

Schulz

Elisabeth Kübler-Ross und ihre Ansichten über das Sterben sind umstritten; gerade ihre starre Sicht, dass Sterbende fünf strikte Phasen durchlaufen, ist längst widerlegt. Was erfahrene Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte aber in der Tat berichten, ist jenes Phänomen, dass Sterbende Menschen zu sehen scheinen, die sonst keiner sieht – doch wie ist das einzuordnen? Handelt es sich um ein Delir, also eine Verwirrtheit am Lebensende, die krankhaft ist? Oder um eine Art von Erscheinung? Fragen wie diese unterstreichen ein entscheidendes Merkmal des Sterbens: Wer unmittelbar vor dem Tod steht, vermag in der Regel nicht mehr darüber zu sprechen oder zu urteilen. Alle Einschätzung erfolgt von außen. Am Ende des Sterbeprozesses stößt die Erkenntnis an eine Grenze. Ich finde diesen Schleier, der vor dem Augenblick des Todes liegt, aber gar nicht schlimm. Vielleicht müssen wir Menschen gar nicht alles bis ins kleinste Detail ergründen.