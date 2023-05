Diese ungewöhnlichen Gelegenheiten werden in Baden-Baden versteigert

Einmal wie Romeo und Julia im Theater Baden-Baden vor der Kamera stehen? Was für die eine oder andere Person wie ein Traum klingen mag, könnte schon bald Wirklichkeit werden. Denn am Samstag, 6. Mai, startet eine etwas andere Verlosung der Bürgerstiftung Baden-Baden. Zu ergattern gibt es 21 ungewöhnliche Gelegenheiten – inklusive gutem Zweck.

Was 2022 als Idee zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Bürgerstiftung erstmalig stattfand, soll laut Walter Klingler jetzt, ein Jahr später, weitergeführt werden. „Wir wurden damals direkt nach der Aktion aus mehreren Richtungen gefragt, wie man sich das nächste Mal daran beteiligen kann“, erinnert sich das Vorstandsmitglied. Seine Kollegin Ankica Rukavina kann das bestätigen: „Das ist das schönste Fazit: Wenn auch im Nachhinein positiv darüber geredet wird.“

In erster Linie möchten wir Dinge ermöglichen, die unter normalen Umständen eher nicht möglich sind. Walter Klingler, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Baden-Baden

Aber was ist denn nun so außergewöhnlich an dieser Versteigerung? „In erster Linie möchten wir Dinge ermöglichen, die unter normalen Umständen eher nicht möglich sind – außer, man kennt jemanden, der jemanden kennt“, erklärt Klingler.

Ob eine Käferrundfahrt durch die Schwarzwälder Vorbergzone mit dem ehemaligen Statdtpressesprecher Roland Seiter, eine Hausführung durch das Brenners Park-Hotel oder ein Blick hinter die Kulissen der Galopprennbahn in Iffezheim: Das Angebot ist jedenfalls bunt und gut durchdacht, denn laut Rukavina soll ja „für jeden etwas dabei sein“.

Bei Kindern könnte beispielsweise die Feuerwehr gut ankommen, die einem erfolgreichen Bieter mit der Drehleiter über Baden-Baden blicken lässt. Wer sich eher für Geschichte interessiert, kann bei der Versteigerung aber auch sein Glück versuchen – und am Ende einen Besuch im Stadtarchiv ergattern.

Und auch für das musikalische Ohr ist etwas dabei. „Wer weiß, in welchem Wohnzimmer Marc Marshall am Ende sein privates Konzert spielen wird?“, fragt Klingler mit einem Schmunzeln. So oder so: Bei dieser Versteigerung stehe immer die Freude im Mittelpunkt.

Ermöglicht werden die 21 Gelegenheiten von Vereinen, Institutionen, oder aber auch Privatpersonen aus Baden-Baden. Klingler sagt: „Jeder, der etwas anbieten oder zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei uns melden.“ Ersteigert werden können die Aktivitäten von überall, weiß Rüdiger Lorth.

Baden-Badener Versteigerung findet online statt

Er sitzt ebenfalls im Vorstand der Bürgerstiftung und erklärt, dass es keinen fixen Versteigerungstermin gibt, zu dem die Interessenten kommen müssen: „Das findet online über unsere Website statt und geht bis einschließlich Sonntag, 14. Mai, um genau 20 Uhr.“

Wer mitbieten möchte, muss auf der Homepage seinen Namen und eine gültige E-Mailadresse angeben – und kann dann fleißig mitsteigern. Wer seinen Namen aus Datenschutzgründen nicht angeben möchte, muss das laut Information der Bürgerstiftung allerdings nicht: Hauptsache die E-Mailadresse stimmt, damit derjenige am Ende kontaktiert auch werden kann. Das durch diese Aktion eingenommene Geld kommt laut Klingler in die „Schatztruhe der Bürgerstiftung“, um für soziale Zwecke eingesetzt zu werden.