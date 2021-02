Gymnastik vor dem Laptop

Corona legt die Saison der Baden-Badener Ski-Clubs auf Eis - aber sie geben sich nicht geschlagen

Die Pandemie macht den Ski-Clubs in Baden-Baden zu schaffen, besonders weil in dieser Saison mehr Schnee gefallen ist als in den vergangenen Jahren. Dennoch fallen die üblichen Skikurse aus. Die Vereine behelfen sich mit außergewöhnlichen Ideen.