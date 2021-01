Trotz Corona-Pandemie sind in Baden-Baden im Jahr 2020 weniger Menschen gestorben als 2019. Die Corona-Sterblichkeitsrate im Stadtkreis ist dagegen eine der höchsten in Baden-Württemberg.

Letalität liegt in Baden-Baden sogar höher als in Italien

Der Stadtkreis Baden-Baden gilt nicht als Hotspot für Covid-19-Erkrankungen. Im Gegenteil: Mit einer 7-Tage-Inzidenz von zuletzt 92,4 (Stichtag 15. Januar) lag die Bäderstadt deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 131,1 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg.

Das war einer der besten Werte unter den 44 Stadt- und Landkreisen im Südwesten. Doch in einer anderen Statistik nimmt Baden-Baden einen weniger schönen Spitzenplatz ein.

Der Anteil der Todesfälle durch Corona-Erkrankungen vor Ort ist an der Oos einer der höchsten im Südwesten. Er liegt zudem deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Letalitätsrate liegt bei 3,9 Prozent

Die Fallsterblichkeitsrate, im Fachjargon Letalität (lateinisch letalis: tödlich), erfasst nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) Patienten, die direkt an der Lungenkrankheit gestorben sind und Patienten mit Grundkrankheiten, die mit Corona infiziert waren und bei denen sich nicht klar nachweisen lässt, was die Todesursache war.

Diese Zahl wird in Relation zur den Covid-19-Erkrankungen gesetzt, die den Behörden in der jeweiligen Region tatsächlich bekannt sind. Stand Freitag lag die Letalitätsrate in Baden-Baden bei 3,9 Prozent – von den seit März 2020 gemeldeten 1.128 an Corona Erkrankten waren im Stadtkreis 44 gestorben.

Nur im Kreis Heidenheim war der Wert höher

Wäre die Anzahl der Covid-19-Infizierten bei gleichbleibender Zahl Verstorbener wesentlich höher, das ist eine leichte Rechenaufgabe, dann würde die Letalitätsrate für die Bäderstadt günstiger ausfallen.

Unter den aktuellen Gegebenheiten ist der Baden-Badener Wert dagegen der zweithöchste unter den 44 Stadt- und Landkreisen im Südwesten, deutlich über dem Baden-Württemberg-Schnitt (2,21), über dem Bundesdurchschnitt (2,24) und über dem Wert von Italien (3,46, Quelle: John Hopkins University im US-Bundesstaat Maryland).

Den Spitzenplatz nahm zuletzt der Kreis Heidenheim mit 4,0 ein. Im Ortenaukreis lag der Wert bei 3,1, im Kreis Rastatt bei 1,9. Weitere Werte aus dem Verbreitungsgebiet: Stadtkreis Karlsruhe 2,1, Landkreis Karlsruhe 3,0, Enzkreis 2,8, Pforzheim 1,9, Kreis Calw 2,5. Den geringsten Wert hatte der Kreis Ravensburg mit 1,1.

Sterbefälle im Klinikum werden in Baden-Baden beurkundet

Haben die Baden-Badener generell ein höheres Risiko, an Covid-19 zu sterben? Diese Annahme bestätige die Letalitätsrate so nicht. Bei der Bewertung müssen vielmehr örtliche Gegebenheiten berücksichtigt werden, meint Stefan Biehl, Dezernatsleiter im Landratsamt Rastatt.

In seinen Verantwortungsbereich fällt das Gesundheitsamt, das auch für die rund 55.000 Einwohner im Stadtkreis Baden-Baden zuständig ist.

So ist die Bäderstadt ein zentraler Standort des Klinikums Mittelbaden – mit der Corona-Intensivstation. Patienten, die im Klinikum in Balg an oder mit der Lungenkrankheit sterben, werden auch dann als Sterbefall in Baden-Baden beurkundet, wenn sie ihren Wohnort etwa in Rastatt, Gaggenau, Bühl oder sonst wo hatten, erläutert Günter Lippert vom Standesamt der Bäderstadt. Das gilt generell, wenn ein Patient im Klinikum stirbt.

Lippert verweist mit Biehl außerdem darauf, dass Baden-Baden zahlreiche Alten- und Pflegeheime sowie ein Hospiz beherbergt. Zu beachten sei ferner, dass an der Oos ein erhöhter Anteil älterer Menschen lebe.

Diese Bevölkerungsgruppe hat ein erhöhtes Corona-Risiko. Das bestätigt das RKI. Demnach steigt der Anteil der Verstorbenen bei der Lungenkrankheit mit dem Alter.

Bei Covid-19-Erkrankten bis etwa 50 Jahren liegt er unter 0,1 Prozent, steigt ab 50 Jahren zunehmend an und liegt bei über 80 Jahren häufig über zehn Prozent.

Trotz Lockdown steigt Zahl der Infizierten

Laut Biehl gehen die Corona-Zahlen trotz der verschärften Regeln im Lockdown weiter nach oben. Bei der Eindämmung der Pandemie sind für ihn „Kontaktbeschränkungen das A und O“.

Die Mehrheit halte sich zwar an die Vorgaben, aber eben nicht alle. Er rät zudem zum Tragen von Mund-Nasen-Masken, wenn möglich FFP2-Masken. Berufstätigen empfiehlt er regelmäßiges Lüften am Arbeitsplatz: „Auch wenn es draußen kalt ist!“

Im Corona-Jahr 2020 weniger Sterbefälle als im Jahr 2019

Bei der Zahl der Sterbefälle in Baden-Baden unabhängig von der Pandemie weist 2020 keine Auffälligkeiten auf: Mit 1.134 Sterbefällen, darunter 35 Corona-Tote, wurden sogar 65 weniger Verstorbene als im Jahr 2019 beurkundet, erläutert Lippert.

Nur etwa jeder zweite in der Stadt Verstorbene (53 Prozent) hatte seinen Wohnsitz in der Bäderstadt. Im Jahr 2019 wurden 1.199 Sterbefälle registriert. Damals lag der Frauenanteil bei 51 Prozent, der Männeranteil bei 49. Im vergangenen Jahr kippte das Verhältnis, berichtet der Baden-Badener Standesamtschef: 53 Prozent der Sterbefälle waren Männer, 47 Prozent Frauen.