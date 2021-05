Corona stoppt Juwelier-Neueröffnung in Baden-Baden

Roland und Chris Rauschmayer, Trauring-Fabrikanten aus der Goldstadt Pforzheim, haben in ein Geschäft in den Baden-Badener Kurhaus-Kolonnaden investiert und wollten eigentlich bereits im Herbst 2020 eröffnen. Die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Nun warten sie sehnsüchtig auf den Tag, an dem sie endlich die Türen aufsperren dürfen.

Der neue Concept Store in den Kolonnaden, eine moderne Mischung aus Warenhaus und Boutique, soll ein Aushängeschild sein und die Rauschmayer Idee vom Trauring-Verkauf präsentieren. „Wir liefern seit fast 60 Jahren ausschließlich an den Handel. Wir sind keine klassischen Einzelhändler“, erläutert Chris Rauschmayer. Er hat sich dafür eingesetzt, den Concept Store in der Kurstadt und nicht in Berlin auf dem Kudamm zu eröffnen.

„Wir möchten zum einen Fachhändlern zeigen, wie wir unsere Produkte präsentiert sehen wollen“, betont er. Das Rauschmayer-Erlebnis, das sich im Dekor und den Vitrinen widerspiegelt, solle sichtbar werden. Zum anderen können sich an der Oos verliebte Pärchen im stilvollen Ambiente beraten lassen und ihre Traumringe finden und sich einen schönen Tag in der Kurstadt machen.