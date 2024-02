Das kaufen die Baden-Badener am Valentinstag für ihre Liebsten

Rote Rosen, herzförmige Schokolade oder doch der edle Schmuck? In Baden-Baden floriert das Geschäft am Valentinstag. Wir fragen nach: Was ist besonders beliebt?

Eigentlich zählt die Liebe an jedem der 365 Tage im Jahr. Eigentlich legen viele Menschen nicht so viel Wert auf den Valentinstag. Aber eigentlich freut sich Frau oder Mann dann doch, wenn es eine Kleinigkeit gibt.

Das zeigt zumindest eine Umfrage in Baden-Baden. Zum Tag der Liebenden fragt die Redaktion in mehreren Läden nach: Wird wirklich so viel gekauft? Und falls ja: Was ist beliebt?

Baden-Badener greifen am Valentinstag gerne zu Pralinen

Weil die Liebe bekanntlich durch den Magen geht, führt uns die Recherche direkt in einen Laden, der Süßes verkauft. Und siehe da: Marion von der Ahé, Mitarbeiterin im Läderach, nickt sofort zustimmend. „Die Pralinen sind natürlich besonders beliebt“, sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen.

Aber auch das restliche Sortiment sei zu solchen Anlässen beliebt. Besonders gefragt: „Alles in Herzform.“ Und davon gibt es auf der gesamten Ladenfläche genug: Schokoladenherzen, rosafarbene Pralinen oder doch die traditionelle Bruchschokolade, dann aber in herzförmiger Verpackung: „Da kaufen viele ein.“

Fündig werden allerdings nicht nur die Männer. „Bei uns ist das ausgewogen“, sagt die Mitarbeiterin. Auch die Frau kaufe an diesem Tag gerne für die bessere Hälfte ein: „Unter anderem den Schokoladenbären für den Bären zu Hause.“

Doch es muss nicht immer direkt Schokolade sein. Das bestätigt der Konditormeister Fabian Böckeler vom gleichnamigen Café Böckeler. Zwar gebe es dieses Jahr mit herzförmigen Trüffel- und Pralinenmischungen ein neues Produkt im Sortiment.

Jedoch: Auch das gemeinsame Frühstück wird an diesem Tag angeboten. Böckeler spricht von einer „romantischen Atmosphäre“, Rosenblättern auf dem Tisch und einem Glas Sekt.

Verlobungsringe werden zu diesem Anlass besonders gerne gekauft. Jana Schwarze

Filialleitung bei Christ

Die Suche nach dem passenden Geschenk für die bessere Hälfte führt uns weiter durch die Innenstadt. Da wird es schwer, am Juwelier vorbeizukommen. Jana Schwarze leitet die Christ-Filiale in Baden-Baden, und die Erfahrung hat ihr gezeigt: Der Valentinstag ist auch für ihr Geschäft gut.

Ihre Kundschaft bestehe aus Frauen und Männern gleichermaßen. Schmunzelnd verrät sie: „Verlobungsringe werden zu diesem Anlass besonders gerne gekauft.“ Und ansonsten könne sie sagen: „Das Kaufverhalten hat sich in den vergangenen Jahren geändert.“

Damit spielt sie auf die Art und Weise an, wie die Geschenke zum Valentinstag ausgesucht werden. Mittlerweile werde weniger zum Gutschein gegriffen, sondern „viel bewusster“ ausgesucht.

Bunte Luftballons und herzförmige Brillen: In Baden-Baden gibt es ein breites Angebot

Bewusst eingekauft wird dieser Tage auch bei Nicole Rauchenberger: Sie führt seit dem vergangenen Juli ein Geschäft, in dem Partyartikel verkauft werden. Besonders beliebt in ihrem Sortiment: bunte und ausgefallene Luftballons.

Als die Redaktion bei ihr vorbeischaut, bestätigt sich das schnell: In ihren Händen hält Rauchenberger mehrere rosafarbene Herzen – gefüllt mit Helium. „Der Valentinstag ist für uns besonders wichtig“, sagt sie.

Doch nicht nur herzige Luftballons, die mitunter für Verlobungen gekauft werden, sind gefragt. Auch sonstige Dekorationsartikel wie „Ich liebe dich“-Banner und rote Brillen mit herzförmigen Gläsern seien aktuell im Trend.

Der Stadtbummel der Redaktion endet dort, wo der Trend schon seit Jahren anhält: Denn am Valentinstag haben bereits viele Baden-Badener rote Rosen bekommen oder selbst verschenkt.

Arif Kara führt schon seit mehreren Jahren das Blumenparadies Kara in der Bertholdstraße. Sein Geschäft ist von Montag bis Sonntag geöffnet. Er sagt: „Der Valentinstag zieht viele Kunden an.“

Und ja, natürlich sei die rote Rose sehr beliebt. Doch er ergänzt auch: „Wir verkaufen ebenfalls viele bunte Sträuße.“ Auswahl habe er genug: Von kurz- bis langstieligen Rosen sei alles dabei.

Zwischen Januar und November 2023: Baden-Württemberg importiert 83,7 Millionen Rosen

Dass Blumen nach wie vor ein beliebtes Geschenk am 14. Februar sind, zeigt eine Nachfrage beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Und dabei wird auch klar: Die dornige Pflanze hat nicht selten einen langen Weg hinter sich, bevor sie hierzulande verkauft wird.

So importierte Baden-Württemberg zwischen Januar und November 2023 rund 83,7 Millionen Rosen im Wert von über 26,8 Millionen Euro. Das entspricht einem Anteil von 33,7 Prozent an allen importierten Schnittblumen und ergibt über sieben Rosen pro Kopf in Baden-Württemberg.

Übrigens: Rund 67,6 Millionen Rosen waren niederländischer Herkunft. Auf den Plätzen zwei und drei der wichtigsten Herkunftsländer rangierten Kenia (14,2 Millionen) und Äthiopien (1,8 Millionen).