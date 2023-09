Das Theater Baden-Baden ist aus der Sommerpause zurück

Mit dem Theaterfest und „Woyzeck“ beginnt das Programm im Haus am Goetheplatz. Zum Spielzeitstart fangen einige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an – Oberbürgermeister Dietmar Späth äußert sich zu weiteren Personalwünschen.

Sie spüre den Ferien-Ende-Blues nicht wirklich, hat Theaterintendantin Nicola May in ihrer Ansprache zur Spielzeiteröffnung gemeint. „Ich habe ein Heilmittel“, schwört sie auf das Haus am Goetheplatz, in dem sie und ihre Kollegen arbeiten dürfen.

So gab es am Montagvormittag zwar auch ein bisschen Zeit, um sich kurz zu begrüßen. Doch dann wurde es auch schon wieder ernst. May erinnerte an das bevorstehende Theaterfest am kommenden Samstag und an die Premiere von „Woyzeck“ am 23. September.

„Wir erschaffen Kunst – jeder auf seine Weise und an seinem Platz“, sagte sie und betonte dabei auch, wie wichtig die familiäre Atmosphäre sei. „Wir sind ein überschaubarer Betrieb.“

Oberbürgermeister verweist bei Personalwünschen auf Haushaltsberatungen

Damit dort alles so schön bleibe, habe man ein Leitbild und einen Verhaltenskodex entwickelt und vor rund eineinhalb Jahren auch einen Beirat geschaffen. Jeder möge sich frühzeitig melden, wenn es Probleme geben sollte, appellierte sie an ihre Mitarbeiter.

Neben ihr begrüßte auch Oberbürgermeister Dietmar Späth die neuen und die alten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses. Bezüglich der Personalwünsche des Theaters verwies er auf die bevorstehenden Haushaltsberatungen, die Ende September, Anfang Oktober stattfinden werden.

„Das wird einschlagen“, kündigt er an, dass der Gemeinderat da wohl einiges auf den Tisch bekommen werde, über das befunden werden muss. Da gehe es nicht um „Nice to have“, sondern um „unbedingt notwendig“, meinte er mit Blick auf die personelle Lage in allen Fachgebieten der Stadt.

Doch damit alleine sei die Problematik nicht gelöst – selbst wenn positive Entscheidungen fallen sollten. Man müsse sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, weil es gar nicht so leicht sei, versierte Kräfte zu bekommen.

Mit einer von ihm angekündigten Vorlage möchte er der Bürgerschaft zeigen, was notwendig wäre. Ob letztlich das Theater mit seinen Wünschen berücksichtigt wird, könne er nicht sagen.

Das Theater Baden-Baden hat einige neue Mitarbeiter

Veränderungen hat es allerdings schon gegeben. So sind ab sofort die beiden Schauspieler Lion-Russell Baumann und Carl Herten Teil des Ensembles, während Caroline Steinkrug in der Regieassistenz angekommen ist. Dawina Colle-Knupfer ist in die Soufflage gekommen.

Jonas Schmitz, der neue Auszubildende zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ist kein Unbekannter. Er hatte zuvor ein Freiwilliges Soziales Jahr im Haus absolviert. Das werden nun auch Franka Antoni in der Regie, Felix Berberich in der Bühnentechnik, Natalie Mager in der Technik/Ausstattung und Noah Fröder in der Theaterpädagogik/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tun. Obendrein bekommt die Requisite mit Hélène Schuster eine Volontärin.