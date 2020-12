Im Sommer ist die Bombe geplatzt: Der kommunale Klinikverbund Mittelbaden will sich bis zum Jahr 2030 völlig neu aufstellen. Statt bislang drei Standorte soll es, wenn es nach den Verantwortlichen geht, nur noch ein zentrales Klinikum für den gesamten Landkreis von Rastatt bis Bühl den Stadtkreis Baden-Baden geben. Was bedeutet das für Baden-Baden?

Die Lage ist so gut wie unschlagbar: Das Baden-Badener Krankenhaus liegt am Fuß des Hardbergs und am Rande des Ortsteils Balg. Klinikum Mittelbaden Baden-Baden Bühl, Klinik Balg lautet die offizielle Bezeichnung innerhalb des kommunalen Krankenhaus-Verbunds in der Trägerschaft des Landkreises Rastatt und des Stadtkreises Baden-Baden. Bühl taucht im Namen auf, weil die beiden Häuser seit einigen Jahren eine Verwaltungseinheit sind.

Der monumentale Bau mit der braunen Fassade und den markanten gelben Markisen springt dem Betrachter schon von Weitem regelrecht in die Augen. Für Patienten ist die topografische Lage top - zumindest was die Aussicht betrifft: Bei gutem Wetter erstreckt sich auf der West- und Südseite die Perspektive über die Rheinebene bis zu den Vogesen.