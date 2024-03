Diese Open-Air-Veranstaltungen gibt es 2024 in Baden-Badener Parks

Die Philharmonische Parknacht lockt stets Tausende Besucher nach Baden-Baden. Inzwischen steht der Termin für diese und weitere Veranstaltungen in diesem Sommer fest.

Open-Air-Veranstaltungen in Baden-Baden-Badener Parks sind stets etwas Besonderes. Bieten sie doch im Idealfall eine Gelegenheit, bei lauem Wetter die Schönheit der Parkanlagen und gleichzeitig ein eindrucksvolles kulturelles Erlebnis zu genießen. Auch in diesem Jahr gibt es einige Termine, die sich Interessierte in den Kalender eintragen können.

Die Termine werden aufgelistet im jetzt neu veröffentlichten Jahresprogramm des Baden-Badener Gartenamts. Zum Teil wurden sie auch von der Philharmonie schon angekündigt. Denn das Baden-Badener Orchester gestaltet in den Parks wieder mehrere Konzerte – sofern die Witterung es zulässt.

Im Juni finden auf dem Baden-Badener Beutig wieder Rosenkonzerte statt

Los geht es bereits Ende Juni mit einem schon traditionellen Angebot der Philharmonie: Am 28., 29. und 30. Juni finden die „Sinfonische Rosenkonzerte“ statt. Das Orchester tritt an den drei Abenden unter der Leitung von Dirigent Heiko Mathias Förster auf.

Die Konzerte starten alle um 20.15 Uhr im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig. Tickets gibt es im Vorverkauf für jeweils 36 Euro (regulärer Preis ohne Ermäßigung). In diesem Jahr bietet die Philharmonie zudem erstmals ein „Rosenabo“ an: Interessierte können alle drei Konzerte zu einem stark ermäßigten Gesamtpreis von 75 Euro besuchen.

Falls es regnet, brauchen die Organisatoren einen Plan B

Auch für den Fall, dass das Wetter nicht mitspielt, gibt es eine Lösung: Dann werden die Rosenkonzerte in den Weinbrennersaal des Kurhauses verlegt. Deshalb ist für die Konzerte kurzfristig ein Wettertelefon geschaltet: Konzertbesucher können unter (0 72 21) 93 27 99 abfragen, wo das Konzert stattfindet.

Für den absoluten Höhepunkt im Open-Air-Kalender gibt es dagegen keinen alternativen Spielort. Die Philharmonischen Parknacht soll in diesem Jahr am 27. Juli in der Lichtentaler Allee stattfinden. Da heißt der Plan B bei Regenwetter: Das Konzert fällt aus. Das war im vergangenen Jahr der Fall, als das Großereignis abgesagt werden musste.

Wir hoffen sehr, dass es dieses Jahr klappt. Markus Brunsing

Baden-Badener Gartenamtschef

Gartenamtschef Markus Brunsing drückt vor diesem Hintergrund die Daumen, dass es 2024 besser läuft. „Wir hoffen sehr, dass es dieses Jahr klappt“, betont er im Gespräch mit dieser Redaktion. Auch für die Parknacht 2024 wird das Wettertelefon der Philharmonie geschaltet sein.

Wenn alles nach Plan verläuft, soll die Philharmonische Parknacht in der Lichtentaler Allee ab 18 Uhr starten. „Wir erwarten einige tausend Zuhörer, die unter den illuminierten Baumriesen der Lichtentaler Allee bei freiem Eintritt, mitgebrachten Spezereien und unseren Klängen die Seele baumeln lassen“, schreibt dazu die Philharmonie.

Bei der Parknacht in Baden-Baden erklingen Welthits und Ohrwürmer

Ab 21 Uhr an dem Abend wird das Orchester aufspielen. Erstmals gibt es in diesem Jahr auch eine 360-Grad-Beschallung rund um die Bühne, damit alle Besucher von ihren Picknick-Plätzen gut zuhören können. Die Programmzusammenstellung von Welthits und Ohrwürmern soll die Besucher bei dem Konzert mitreißen. Das Motto heißt passend dazu „Tanzen möcht’ ich“.

An dem Abend wird von der Philharmonie nicht nur Klassik zu hören sein. Das bunte Programm umfasst auch Titel wie „My Fair Lady“ von Frederick Loewe und gleich mehrere Songs von Udo Jürgens, darunter „Griechischer Wein“ und „Aber bitte mit Sahne“. Die Besucher dürfen also gespannt sein, wie sich solche Schlager als Orchesterwerke anhören.

Parknacht ist ein Geschenk an die Baden-Badener Bürger und Besucher

Heiko Mathias Förster wird die Philharmonie dirigieren und bei der Parknacht auch die Moderation übernehmen. Wie schon in der Vergangenheit ist dieses Großereignis ein Geschenk an die Bürger: Die Veranstaltung ist stets kostenlos.

Die beträchtlichen entstehenden Kosten teilen sich traditionell das Baden-Badener Gartenamt, die Kur- und Tourismus GmbH, die Baden-Baden Events GmbH, die Philharmonie sowie die Stadtwerke Baden-Baden, die die stimmungsvolle Beleuchtung der denkmalgeschützten Parkanlage sponsern.

„Mondkino“ im Rosengarten prägt den August in Baden-Baden

Großes Kino heißt es dann im August im Rosenneuheitengarten am Beutig. Dort findet wieder das beliebte „Mondkino“ statt. Ausgerichtet wird dieses Open-Air-Angebot vom Moviac-Kino. Ein Programm ist zwar noch nicht veröffentlicht, dafür erwartet Fans auf der Homepage des Kinobetreibers ein Countdown.

Noch etwas mehr als 100 Tage sind es demnach bis zum nächsten „Mondkino“. Die Kinoabende finden nach Angaben des Gartenamts vom 1. bis zum 25. August statt, jeweils donnerstags bis sonntags gegen 21 Uhr. Bei Regen werden die Vorstellungen nach Möglichkeit auf Ausweichtermine verschoben.