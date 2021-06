Mit kleinen Schritten geht es in Sachen Dorfladen in Ebersteinburg voran. Ortsvorsteher Josef Benz kündigte in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates an, noch im Juni einen Antrag bei der Allianz für Beteiligung zu stellen. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk, das sich für die Stärkung von Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg einsetzt und vom Staatsministerium Baden-Württemberg gefördert wird.

Mit dem erhofften Gutschein über 4.000 Euro könnte dann der nächste Schritt mit dem Institut für Nahversorgungsservice gegangen werden – eine Machbarkeitsstudie. Dieses Institut hat bereits rund 100 ähnliche Projekte in Deutschland und Europa umgesetzt, unter anderem in Gernsbach-Reichental. Mit der „Initiative Dorfladen Ebersteinburg“ will Benz diesem Beispiel folgen.

Volker Hahn, Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Nahversorgungs Services GmbH mit Sitz in Seßlach bei Coburg, erläuterte im BNN-Gespräch die Einzelheiten.