Ein Kaltgetränk haben Diebe in der Silvesternacht aus eine Bäckerei in Baden-Baden gestohlen. Zuvor traten sie die Eingangstür ein.

In eine Bäckerei in der Wilhelm-Drapp-Straße sind Unbekannte in der Silvesternacht eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die bislang unbekannten Täter gegen 1.30 Uhr die verschlossene Glasschiebetür des Eingangsbereichs eintraten. Danach durchsuchten sie diverse Schubladen und Schränke.

Die Eingangstüre beschädigten sie dabei stark. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Es ist nicht bekannt, ob die Einbrecher außer einem Kaltgetränk etwas stahlen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.