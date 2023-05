Mehrere tausend Kubikmeter Fels sind am Montagmorgen in den Waldenecksee zwischen Baden-Baden und Sinzheim gestürzt. Die Flutwelle hat Bäume umgerissen und Fische aus dem See gespült.

Ein gigantischer Felssturz hat an diesem Montagmorgen am Waldenecksee zwischen Baden-Baden und Sinzheim eine riesige Flutwelle ausgelöst. Bei dem Sturz sind große Teile einer etwa 30 Meter hohen Steilwand abgebrochen und in den See am Fuß des Ybergs gestürzt. Der Angelsportverein Sinzheim, Pächter des Gewässers, schätzt das Felsmaterial auf mehrere tausend Kubikmeter.

Die Flutwelle schwappte aus dem See heraus und hat im näheren Umfeld zum Teil erhebliche Verwüstungen angerichtet. Sie ist auf einer gegenüberliegenden Böschung etwa fünf Meter hoch gestiegen und hat dort Bäume entwurzelt und umgeknickt. Die Zugangswege zum See sind ebenfalls durch umgestürzte Bäume blockiert.

Viele Fische verenden

Die durch den Felssturz verursachte bis einem Meter hohe Welle erstreckte sich mehrere hundert Meter einen Weg entlang und stürzte dann einen Waldabhang hinunter. Sie hat nach Auskunft des Angelsportvereins etwa ein bis zwei Zentner Fische aus dem See mitgerissen. Die Helfer des Vereins sammelten die verendeten Tiere noch in einer Entfernung von einem halben Kilometer zum See ein.

Die Feuerwehr Sinzheim ist nach wie vor im Einsatz, um das bei Wanderern und Radfahrern beliebte Gelände rund um den Waldenecksee weiträumig zu sperren. Die Ursache für den Felssturz steht noch nicht fest. Ein Geologe soll sie in den nächsten Tagen klären.