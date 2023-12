Zehn ehrenamtliche Nikoläuse haben Anfang des Monats viele Familien besucht und dabei nicht nur ihnen Freude bereitet, sondern auch noch Geld für den guten Zweck gesammelt. Die Hälfte der Erlöse geht an die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“.

Die Mannen der Nikolauszentrale Baden-Baden waren auch in diesem Jahr sehr rührig und in der ganzen Region gebucht. Insgesamt wurden 49 Familien mit zusammen 125 Kindern von den zehn Nikoläusen und ihren Fahrern besucht.

Bis nach Rheinmünster und Bühlertal waren sie gefragt, und es gab auch wieder sehr nette Erlebnisse unterwegs. So drehte Edi Klausmann in diesem Jahr mal den Spieß herum und ließ Eltern und Großeltern stramm stehen vor dem Nikolaus.

Von ihm dazu ermuntert, durften dann die Kinder die Missetaten der Großen vorbringen, was für viel Heiterkeit sorgte, bevor sie selbst an der Reihe waren. Er griff allerdings nicht zur Rute, in seinen Augen ist Nikolaus ein guter Mann. Der zwar ab und zu etwas Tadel anbringt, aber nicht wirklich schimpft oder gar schlägt, bevor er Geschenke verteilt.

Mädchen hilft dem Nikolaus mit einer neuen Glocke

Horst Wiener hatte ebenfalls eine nette Begegnung mit einem sehr hilfsbereiten Mädchen. Irgendwo in einem Vorgarten hatte er den Klöppel seiner Glocke verloren und musste deshalb ans Fenster klopfen, statt sich mit entsprechendem Geläut anzukündigen. Das Kind verstand sein Missgeschick und rannte gleich ins Haus, um ihm eine Ersatzglocke zu holen. „Wir haben doch genug hier“, meinte sie dabei schelmisch zu ihrer Mutter.

Sebastian Frick hatte es mit einem ausgebüxten Weihnachtswichtel zu tun, der scheinbar das Weite gesucht hatte, weil das Kind nicht brav war. Um den geliebten kleinen Kerl wiederzubekommen, wurde für die Zukunft mehr Artigkeit angeregt.

Dumm nur, dass sich unter den Geschenken bereits ein neuer Wichtelmann befand, was die Erziehungsmaßnahme ein wenig konterkarierte und nicht eben zur Freude der Mutter beitrug.

Etliche besuchte Familien griffen hinterher zur Feder und bedankten sich ausdrücklich bei der Nikolauszentrale für die stimmungsvolle Atmosphäre und gelungene Überraschung beim Besuch „ihres“ Nikolauses. Wobei die heiligen Männer häufig umgekehrt auch von den Kindern bedacht werden, in Form von kleinen Musikstücken oder Gedichten, die beim Besuch vorgetragen werden.

Es gibt schon wieder Vorbestellungen fürs nächste Jahr bei der Baden-Badener Nikolauszentrale

Wenn er vorher weiß, was ihn erwartet, etwa bei Vereinen oder Firmenfeiern, lässt sich Horst Wiener zuvor ein paar Eckdaten geben und setzt dann selbst einen Text in Reimform auf. Der dann auch schon mal sehr lustig werden kann und in ganz andere Richtung verläuft als erwartet.

Etliche Vorbestellungen für einen Nikolaus im kommenden Jahr sind schon wieder notiert. Ihre Einnahmen spendet die Nikolauszentrale traditionell je zur Hälfte an die Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ und die Fördergesellschaft Kinderkrebs Neuroblastom.

In diesem Jahr waren das jeweils 1.150 Euro. Der Leiter der Baden-Badener BT-Redaktion, Harald Holzmann, und der Vorsitzende der Fördergesellschaft, Markus Schuster, nahmen die Schecks mit einem Dankeschön für die Aktion entgegen.