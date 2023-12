Für Energie und Preissteigerungen

Gastronom in Baden-Baden erhebt von jedem Gast 3,50 Euro Aufschlag

Was wäre, wenn das Schnitzel an Weihnachten im Restaurant 72 Euro kosten würde? Ein Gastronom in Baden-Baden verweist auf enorm gestiegene Kosten. Das rechtfertige einen Aufschlag pro Gast. Der liegt bei 3,50 Euro.