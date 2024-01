Immer mehr Luxuswohnungen

Grünes Licht für 46-Millionen-Euro-Projekt am Baden-Badener Fremersberg

Menschen mit dickem Geldbeutel kommen in Baden-Baden sicher auf ihre Kosten: Die Zahl der Wohnungen in der oberen Preisklasse steigt stetig. Nun steht ein weiteres Villen-Projekt in besonders exponierter Lage in den Startlöchern. Was ist geplant?