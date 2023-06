Am Freitag steigt in Baden-Baden der Heel-Lauf. Auch Oberbürgermeister Dietmar Späth läuft mit. Bei den Vier- bis Sechsjährigen gibt es bereits über 100 Anmeldungen.

Der Heel-Lauf ist seit Jahren eines der größten Sportereignisse der Region – und er wächst weiter. Die Veranstalter sehen einem neuen Teilnehmerrekord entgegen. Selbst bei den neuen Bambini-Läufen für Vier- bis Sechsjährige gibt es schon über 100 Anmeldungen.

Es war ein Versuch, schon die allerkleinsten Sportsfreunde mit ins Boot zu nehmen. Auch ihnen wollte man den Spaß ermöglichen, unter den anfeuernde Rufen der Zuschauer das Flair des Zieleinlaufs zu erleben.

Die Kleinsten eröffnen den Heel-Lauf in Baden-Baden

Die Bambinis dürfen den Heel-Lauf am Freitag sogar eröffnen. Dafür werden die Vier- bis Sechsjährigen bis zum Start am Burda-Museum begleitet. Von dort aus flitzen sie die 200 Meter ins Ziel vor dem Theater.

Dort ist dann jeweils der Startpunkt für die 500-Meter-Läufer der Sieben- bis Zehnjährigen und für die Elf- bis 13-Jährigen, die 1.000 Meter rennen. Für die Bambinis geht es nicht um Sieg oder Wertung, hier steht allein der Spaß im Vordergrund. Alle teilnehmenden Kinder erhalten hier eine Medaille, ohne Siegerehrung der einzelnen Altersklassen.

Oberbürgermeister Dietmar Späth läuft Vier-Kilometer-Runde mit

Die älteren Kinder und Jugendlichen bekommen im Ziel ebenfalls eine Medaille. Direkt im Anschluss an die 500- und 1.000-Meter-Läufe werden die Plätze eins bis drei jeder Altersklasse mit einer Urkunde geehrt. Im Nachgang können sich alle Teilnehmer ihre persönliche Urkunde ausdrucken.

Um 18 Uhr ist Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) so richtig gefordert, denn er läuft die Vier-Kilometer-Runde mit. Er wird die Sportlerinnen und Sportler aber auch als Starter auf die Piste schicken. Ihnen folgen die Walker und Nordic-Walker über ebenfalls vier Kilometer. Traditionell wird um 19 Uhr der Startschuss zum Hauptlauf über zehn Kilometer auf dem Betriebsgelände der Firma Heel in Baden-Oos gegeben.

Diese Läufer, unter ihnen Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne), absolvieren die idyllischste Runde zu absolvieren. Durch die grüne Einfahrt, Kaiserallee und Lichtentaler Allee bis zur Klosterwiese und zurück zum Theater können sie Welterbe-Flair genießen – vorbei an Trinkhalle, Kurhaus und den Museen, sofern sie dafür überhaupt einen Blick haben.

4.000 Liter Getränke stehen für Siegerehrung bereit

Denn womöglich viel spannender sind unterwegs die anfeuernden Rufe von Passanten. In den Vorjahren stiegen viele Autofahrer an den für die Läufer gesperrten Straßen sogar extra aus und feuerten die Sportler lautstark an. Als überwältigend bezeichnen viele Teilnehmer die Atmosphäre in der Innenstadt, wenn sie über den Leopoldsplatz Richtung Theater laufen. Der Jubel ist hier grenzenlos.

Der Empfang und die Siegerehrung um 20.30 Uhr werden alljährlich zu einer Party, für die 4.000 Liter Getränke, 6.500 Würste, 3.600 Stücke Obst in Form von Bananen und Äpfeln sowie 3.000 Portionen Wildkräuterkartoffeln bereitstehen. Unterwegs sind zwei Wasserstellen eingerichtet, an der Hochstraße und der Klosterwiese. Der Anmeldeschluss ist bereits vorüber. Auch beim Start ist keine Nachmeldung möglich.