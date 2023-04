IG Metall bestreikt Gerstenmaier-Autohäuser in Mittelbaden

Kunden des Autohauses Gerstenmaier in Gaggenau, Rastatt, Baden-Baden, Bühl und Sinzheim stehen am Dienstagnachmittag vor verschlossenen Türen. Die Beschäftigten legen ihre Arbeit nieder.

Kundgebung in Baden-Baden

Die IG Metall reagiert an diesem Dienstag mit Warnstreiks beim Autohaus Gerstenmaier in Gaggenau, Rastatt, Baden-Baden, Bühl und Sinzheim auf das aus Sicht der Gewerkschaft unzureichende Angebot der Arbeitgeber bei den Tarifverhandlungen im Kfz-Handwerk.

Wer heute sein Auto bei den Gerstenmaier-Niederlassungen abholen möchte, steht möglicherweise vor verschlossener Tür. Martin Obst, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Gaggenau

„Wer heute sein Auto bei den Gerstenmaier-Niederlassungen abholen möchte, steht möglicherweise vor verschlossener Tür“, kündigt Martin Obst, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Gaggenau, in einer Pressemitteilung an.

Die IG Metall werde die Autohäuser von Gerstenmaier in der Region am Dienstagnachmittag bestreiken. Die Beschäftigten beendeten die Arbeit um 14.40 Uhr. Um 15.10 Uhr ist eine Kundgebung vor der Gerstenmaier-VW-Niederlassung in Baden-Baden geplant, teilt die IG Metall mit.

Gewerkschaft kritisiert das Angebot der Arbeitgeber

Die IG Metall fordert für ihre Mitglieder im Kfz-Handwerk 8,5 Prozent höhere Entgelte sowie eine soziale Komponente in Form einer Inflationsausgleichsprämie für zwölf Monate. Das erste Angebot der Arbeitgeber in einzelnen Bezirken sieht nach Angaben der Gewerkschaft neben Nullmonaten bei einer Laufzeit von 24 Monaten Entgelterhöhungen von drei Prozent pro Jahr vor.

Zusätzliche Zahlungen lehnen die Arbeitgeber nach Auskunft der IG Metall ab. Auch beim Thema Übernahme von Auszubildenden zeigten sie sich uneinsichtig. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass sich Arbeitgeber über mangelnden Nachwuchs klagen, aber nicht bereit sind, den jungen Menschen eine Perspektive zu geben“, heißt es weiter in der Mitteilung der IG Metall.