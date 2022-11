In Baden-Baden fließt brennbarer Gefahrstoff in die Kanalisation

In der Ruhrstraße im Baden-Badener Stadtteil Baden-Oos ist am Mittwochmorgen Kraftstoff in die Kanalisation geflossen. Nach Angaben der Feuerwehr war eine Störung in einem Betrieb die Ursache für den Unfall. Es sei zu einem explosiven Gemisch gekommen.

Die Feuerwehr hat den betroffenen Abschnitt abgesperrt. Experten sind derzeit dabei, das Gemisch genauer zu untersuchen. Die Feuerwehr ruft dazu auf, das Gebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren.

Zudem bittet sie darum, keine brennenden Gegenstände wie Zigaretten und Streichhölzer aus dem Fenster zu werfen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 11.31]