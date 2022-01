Fünf Kinder – drei Mädchen und zwei Jungen – sind am Neujahrs-Samstag im Geburtszentrum in Baden-Baden-Balg zur Welt gekommen.

Eines der Neujahrsbabys ist der kleine Aron, der mit einer Länge von 55 Zentimetern und einem Gewicht von 4.170 Gramm geboren ist, wie die Klinik mitteilte. Er ist das vierte Kind von Ana und Alin Karscu, die in Rastatt wohnen.

Gemeinsam mit den frischgebackenen Eltern freut sich das Team der Geburtsklinik über das Neujahrsbaby und gratulieren Mutter und Vater herzlich. Bereits am Silvestertag kamen sechs Babys – fünf Jungen und ein Mädchen – in der Balger Klinik zur Welt.

Das geburtshilfliche Team freut sich, dass im Jahr 2021 insgesamt 1.997 Geburten in Baden-Baden stattfanden, davon 428 Geburten in den neuen Kreißsaalräumen, die am 18. Oktober 2021 in Betrieb gegangen sind. Alleine im Monat Dezember wurden 192 Kinder geboren – so viele wie noch nie.