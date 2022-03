Exklusives Wahllokal

In Baden-Baden wird das Kreuz für die OB-Wahl unter einem Kronleuchter gemacht

Spannung in Baden-Baden: Es ist Oberbürgermeister-Wahl. Doch in der Stadt haben vor allem die Touristen eher die Sehenswürdigkeiten als die Konterfeis der acht Bewerber im Blick. Auch in den Wahllokalen ist die Resonanz am Vormittag eher verhalten.