Jahresrückblick - April bis Juni

Wie der verwandelte Wörthböschel-Park in Baden-Baden-Oos bei den Besuchern ankommt

So etwas ist außergewöhnlich in der Kurstadt: Der früher eher beschauliche Ooser Wörthböschelpark ändert 2021 sein Gesicht und wird zumindest in Teilbereichen zu einem attraktiven Naherholungszentrum, das viele Besucher anzieht.