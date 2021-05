Live-Ticker: Bombenentschärfung am Muttertag in Baden-Baden

In den vergangenen Tagen sind im Wörthböschelpark in Baden-Baden insgesamt drei Fliegerbomben gefunden worden. Am Sonntag, 9. Mai, werden die Blindgänger entschärft.

Im Wörthböschelpark in Baden-Baden hat sich am Mittwoch ein weiterer Verdacht auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bestätigt. Es handelt sich wie bei den beiden bereits georteten Munitionsfunden um eine 250-Kilo-Bombe, teilte die städtische Pressestelle mit. Ein vermuteter vierter Blindgänger stellte sich am Donnerstag als Stahlrohr heraus.

Die Blindgänger werden an diesem Sonntag, 9. Mai, entschärft. Damit müssen am Muttertag rund 1.200 Menschen in einem Umkreis von 300 Metern während der Entschärfung der Munition durch Spezialisten evakuiert werden.

Ab acht Uhr müssen die Menschen die Wohnungen verlassen haben. Die Polizei soll das kontrollieren. Die Stadt bietet Aufenthaltsmöglichkeiten in drei Schulen an. Dort würden die Corona-Vorschriften eingehalten, heißt es. Auch Abschnitte der Bundesstraße 500 werden am Sonntagvormittag gesperrt sein.

Unsere Autoren begleiten die Evakuierungsmaßnahmen und die Bombenentschärfung im Live-Ticker.