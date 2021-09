Ein spontaner Ausflug in die Innenstadt. Das ist für Melanie Meier, die blind ist, und Nora Welsch, die im Rollstuhl sitzt, kaum möglich. Warum das so ist, erklären die beiden Frauen bei einem Rundgang durch das Baden-Badener Zentrum.

In der Nähe des Leo-Brunnens unterhalten sich zwei junge Frauen. Um sie herum ein wildes Gewusel von Fußgängern, Radfahrern und Stadtbussen. Eine Frau sitzt im Rollstuhl, die andere hält einen Blindenstock in der Hand. Beide möchten den großen und belebten Platz überqueren, doch das ist gar nicht so einfach. „Für mich ist es meist ein Blindflug“, sagt Melanie Meier, „ich höre, wann andere Menschen losgehen, und folge ihnen im Windschatten.“ Sie vertraut auf ihr Bauchgefühl.

Meier leidet seit ihrer Geburt an der Augenerkrankung Retinitis pigmentosa. Dabei löst sich nach und nach die Netzhaut vom Auge ab. „Irgendwann werde ich völlig erblinden“, sagt sie. Meier verlässt sich auf das, was sie noch sehen kann. Sie beschreibt es als Lichtumrisse, Flecken und einzelne Inseln im Zentrum ihres Sichtfeldes.

Auch Nora Welsch leidet an einer seltenen Erkrankung. Da ihre Muskeln nur schwach ausgebildet sind, sitzt sie im Rollstuhl. Jeden Morgen überlegt sie, welchen Rollstuhl sie braucht: „Ich habe einen Handrollstuhl und einen elektrischen Rollstuhl. Der Erste ist leicht, aber nicht so robust.“ Das sei vor allem bei rissigem und holprigem Straßenbelag eine Herausforderung.