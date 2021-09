Mitgliederzahl beim Alpenverein steigt

Klettern in Baden-Baden: Der Boom reißt nicht ab

Klettersport wird immer beliebter, das zeigt sich auch in der Baden-Badener Kletterhalle des Alpenvereins. Was macht die Attraktivität dieses Sports aus und warum finden ihn die Kletterer so faszinierend?