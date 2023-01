Kultusministerin Theresa Schopper besichtigt Sportschule Steinbach

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) war zu Gast in der Sportschule Steinbach. Sie machte sich unter anderem ein Bild von sanierten Zimmern. Die Einrichtung verzeichnet jedes Jahr eine enorme Zahl an Übernachtungen.

Entscheidende Weichenstellungen für die nahe Zukunft werden an der Sportschule aufgrund der erheblichen Belastungen durch die Energiekrise verändert: Die geplante Erweiterung der Fußballplätze und der Bau einer Parkgarage werden zurückgestellt und stattdessen die energetische Sanierung und die notwendige Renovierung der 20 Zimmer vorgezogen, teilte Schulleiter Christian Reinschmidt Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bei deren Besuch in dem Steinbacher Sport- und Bildungszentrum mit.

„Die Sportschule hier in Steinbach ist nicht nur mit Blick auf die umfangreichen Sanierungsarbeiten in den vergangenen Jahren wirklich ein ausgesprochenes Juwel, das auch weiter auf die Unterstützung des Landes bauen kann“, unterstrich Theresa Schopper am Rande des Rundgangs mit Besichtigung der renovierten Besucherzimmer.

„Wir folgen hier einer langen Tradition, die 1957 hier ihren Anfang nahm. Die Sportschule bietet mittlerweile als Leistungssport- und Bildungszentrum mit mehr als 650 Lehrgängen und 32.000 Übernachtungen im Jahr ein sehr vielfältiges Programm für Sportler und Trainer aus mehr als 20 Sportrichtungen“, stellte Gundolf Fleischer als Präsident des Badischen Sportbundes fest.

„Dieses Sport- und Bildungszentrum ist nicht nur sehr wichtig für den sportlichen Nachwuchs, sondern übernimmt auch eine zentrale Rolle für die Vereine und in der Zukunft auch viel mehr in der Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen“, stellte Theresia Schopper fest. Sie könne sich durchaus vorstellen, dass in Steinbach ausgebildete Leistende eines Freiwilligen Sozialen Jahres in die sportliche Betreuung von Schulkindern mittelfristig einbezogen werden.

Wir sind eben eine Sportschule für alle. Gundolf Fleischer, Präsident des Badischen Sportbundes

„Diesen künftigen Weg der Kooperation im Sinne einer ganztägigen Betreuung gilt es gezielt auszubauen“, blickte die Kultusministerin in die Zukunft. „Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir im Blick haben und die es gilt auszubauen. Davon werden die Schulen hier in der Region auf jeden Fall profitieren“, ergänzte Hans-Peter Behrens, Landtagsabgeordneter der Grünen.

„Wir bekommen hier auch verstärkt Anfragen von Teams mit Sportlern, die im Rollstuhl sitzen. Und wir sind sehr froh, wenn wir etwa Teams im Rollstuhl-Rugby oder Rollstuhl-Basketball hier ermöglichen, ein Trainingslager bei uns zu buchen“, verweist Schulleiter Christian Reinschmidt auf die sanierten Zimmer im Haus 2 worunter sich auch speziell auf Rollstuhlfahrer ausgerichtete Räume befinden. „Wir haben hier jetzt barrierefreie Plätze für 13 Personen mit Handicap“, sagte Reinschmidt. „Wir sind eben eine Sportschule für alle“, stellte Verbandspräsident Fleischer heraus.

Sportschule Steinbach verzeichnet jährlich 32.000 Übernachtungen

Als eine Auswirkung der Energiekrise wird die weitere Planung in der Sportschule umgestellt. „Die geplante Erweiterung der Fußballplätze und der Parkgarage werden wir verschieben und dafür die energetische Sanierung von Haus 3 mit Baujahr 1889 vorziehen“, erklärte Reinschmidt. Dabei werden auch die zwei Einzel- und 18 Doppelzimmer grundlegend renoviert.

„Durch den kontinuierlichen Modernisierungs- und Erweiterungsprozess hat sich die Attraktivität der Sportschule hier in Steinbach weiter gesteigert, das beweisen auch die mehr als 32.000 Übernachtungen über das Jahr hinweg“, stellte Sportbund-Präsident Gundolf Fleischer fest. Die geplanten Investitionen werden die Rahmenbedingungen für den Südbadischen Fußballverband mit rund 110 Lehrgängen pro Jahr weiter verbessern.

„Die Nachfrage nach Einzelzimmern bei den Lehrgängen für Erwachsene ist stark angestiegen. Wir haben im Moment 60 Doppelzimmer und 24 Einzelzimmer. Deshalb planen wir langfristig dafür ein weiteres Gästehaus mit Einzelzimmern auf dem jetzigen Rasenplatz“, leitete Reinschmidt auf die nächsten Vorhaben über. Bis 2026 werden im Schnitt pro Jahr rund eine Millionen Euro aus den Mitteln des Solidarpaktes IV vom Land-Baden-Württemberg investiert. Die nächste Investition sei der Bau eines Rasen- und eines Kunstrasenplatzes mit einer Tiefgarage. „Mit diesen zusätzlichen 80 Stellplätzen können wir die Parksituation an der Sportschule deutlich entschärfen“, freute sich Reinschmidt.

Erhebliche Kostensteigerung

Das Vorziehen der energetischen Sanierung und die Suche nach einer noch stärkeren Auslastung des Hallenbades an der Sportschule sind die ersten Maßnahmen in der Energiekrise. „Auch wir haben im Energiebereich neue, natürlich teurere Verträge abschließen müssen. Trotz Photovoltaik-Anlage und Blockheizkraftwerk bleibt bei einem Gesamt-Energiebedarf von insgesamt 2,61 Millionen Kilowattstunden aus Strom, Erdgas und Heizöl pro Jahr noch ein großer Brocken übrig. Ohne Gas- und Strompreisbremse betragen die Mehrkosten für alle Bereiche knapp 300.000 Euro für 2023. Da wir als Verein gemeinnützig sind und unsere Leistungen wie Übernachtungen und Essen hier nur kostendeckend anbieten sind wir auf Unterstützung angewiesen. Deshalb ist das Investitionsprogramm hier in Steinbach ohne die Finanzierung des Landes Baden-Württemberg nicht möglich“, unterstreicht Christian Reinschmidt.