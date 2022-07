Baden-Badener Kurhaus-Fassade wird Teil eines Kunstwerks

Aktion „kunst findet stadt“: Bis 4. September wird der Weinbrenner-Bau Teil eines Kunstwerks der italienischen Künstlerin Marinella Senatore und bekommt so eine Festbeleuchtung.

Was ist nur aus der markanten Säulenfront des Kurhauses in Baden-Baden geworden? Besucher bleiben derzeit vor dem Weinbrenner-Bau immer wieder staunend stehen und begutachten die Veränderung, die sich vollzogen hat.

Für die neue Ansicht gibt es eine Erklärung: Die angebrachte „Luminaire“ an der Fassade des Weinbrenner-Baus ist das Herzstück der Neuauflage der Aktion „kunst findet stadt“ im Kurgarten. Sie soll die Grünanlage ab Freitag bis 4. September im wahrsten Sinne des Wortes in ein neues Licht tauchen.

Nach dem Oldtimer-Meeting am vergangenen Wochenende lockt damit bereits eine neue Attraktion in der Bäderstadt - diesmal über Wochen.

„kunst findet stadt“: Kunst soll Menschen zusammenbringen

Das Ziel der zweiten Ausgabe von „kunst findet stadt“ ist dabei dasselbe wie bei der Premiere im vergangenen Jahr mit Werken des dänischen Künstlers Jeppe Hein: Kunst soll Menschen zusammenbringen, sie zum Nachdenken anregen und ihnen ein besonderes Erlebnis ermöglichen. Ausrichter der Aktion ist die Baden-Baden Events GmbH (BBE).

Das Konzept des Projekts sieht vor, dass jedes Jahr ein Künstler oder eine Künstlerin die Möglichkeit haben, eine künstlerische Arbeit unter freiem Himmel zur Schau zu stellen. Die Auswahl trifft ein Beirat mit renommierten Kunstexperten.

Heuer fiel die Wahl auf die italienische Künstlerin Marinella Senatore. Die Präsentation einer Auswahl ihrer Werke in Baden-Baden ist für die Künstlerin die erste große Einzelausstellung in Deutschland, bevor sie im Herbst den Palais de Tokyo in Paris bespielt.

Bei Senatore soll der Raum zum Fest werden: Mit einem Spektakel in der süditalienischen Stadt Lecce erzielte die Künstlerin im vergangenen Jahr Aufmerksamkeit.

Vielfarbig-raffinierte Plastiken nach dem Vorbild der traditionellen süditalienischen „Luminarie“, einer Art Festbeleuchtung, bildeten den optischen Rahmen für eine vielbeachtete Modenschau von Dior, einer weltweit bekannten Modemarke.

Bühne für jedermann bei den Kurhaus-Kolonnaden

Ihr Hauptanliegen für die Präsentation in der Bäderstadt formuliert Senatore laut BBE so: „Ich möchte eine Bühne für jedermann schaffen!“

Die existiert für die Zeit der Präsentation auch real: Sie steht bereits am Zugang zu den Kurhaus-Kolonnaden von der Fieser-Brücke kommend und soll einen kreativen Raum für große und kleine Bürger und Besucher schaffen.

Die mit bunten LED-Glühbirnen, Bögen und geometrischen Formen gestaltete Bühne nimmt die Funktion einer „open stage“ ein. Einzelpersonen, Vereine sowie Musik- und Tanzgruppen können dort ihrer Kreativität freien Lauf lassen, heißt es in der BBE-Mitteilung.

Künstlerin will mit Baden-Badenern in Kontakt kommen

Von Freitag bis Sonntag will die Künstlerin vor Ort sein und die Zeit nutzen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Dabei will sie nicht nur ihre Kunst vermitteln, sondern die Besucher von „kunst findet stadt“ auch ermutigen, die Bühne mit eigenen Ideen zu beleben.

Senatore , Jahrgang 1977, lebt in Rom und wirkt dort als interdisziplinär arbeitende Künstlerin. Sie ist ausgebildet in Musik, den Bildenden Künsten und Kinematographie. Sie ist also auch eine Expertin für Grundlagen und Verfahren bei Aufnahme und Wiedergabe von Filmen.