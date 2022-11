Es ist ein ganz besonderer Adventskalender, den der Lions-Club Baden-Baden Hohenbaden alljährlich herausbringt: Wer den schön gestalteten Kalender zum Preis von sieben Euro erwirbt, hat die Chance, einen von 325 Preisen im Gesamtwert von 16.500 Euro zu gewinnen – und ganz nebenbei auch noch soziale Projekte in der Region und Menschen in Not zu unterstützen.

Der aktuelle Club-Präsident Jens Mathews hat dem Verein „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“ jetzt einen Scheck in Höhe von 2.500 Euro übergeben. Dabei handelt es sich um einen Teil des Erlöses aus dem Adventskalender-Verkauf im vergangenen Jahr. „Unser Club unterstützt dieses wundervolle Projekt des BT von Herzen“, verwies Mathews auf die Bedeutung der BT-Aktion, die seit mehr als 60 Jahren bedürftigen Baden-Badenern in der Weihnachtszeit hilft.

Mit der Scheckübergabe erfolgt gleichzeitig auch der Startschuss für den diesjährigen Kalender-Verkauf. Dieser findet bereits zum 16. Mal statt. Auch in diesem Jahr hat die Fotografin Nathalie Dautel kostenlos das Titelfoto zur Verfügung gestellt: Zu sehen ist ein winterliches Baden-Baden-Motiv mit der Stiftskirche im Fokus.

Viele Gewinne in den Adventskalendern des Lions-Club Baden-Baden Hohenbaden

Fast noch schöner als das Foto selbst sind allerdings die Gewinne, die sich wieder einmal hinter den Türchen verbergen. Dabei handelt es sich um hochwertige Gutscheine, Sach- und Geldpreise.

Die attraktivsten Einzelpreise sind unter anderem eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Fünf-Gänge-Menü in der Villa Hammerschmiede in Pfinztal sowie ein Gutschein für eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Drei-Viertel-Pension im Forsthaus Auerhahn in Hinterlangenbach.

Die Benefizaktion umfasst 5.000 Papier-Kalender. Zusätzlich werden erstmals auch Digital-Kalender angeboten, und zwar maximal 2.000 Exemplare. Letztere können online erworben werden. Die gedruckten Kalender werden in den Geschäftsstellen von BT und BNN in Baden-Baden, Rastatt und Gaggenau verkauft.

Individuelle Losnummer

Und so funktioniert es: Jeder Kalender hat eine individuelle Losnummer. Ab dem 1. Dezember werden die für den Tag ausgelosten Kalendernummern und die zugehörigen Gewinne täglich im Badischen Tagblatt sowie auf der Internetseite des Lions-Clubs bekannt gegeben.

Die Gewinnnummern für die Sonntage werden jeweils am Montag veröffentlicht. Die Gewinnausgabe erfolgt ab dem 1. Dezember bis zum 31. Januar 2023 an der ARAL-Tankstelle in Sandweier.

Und auch, wer nicht gewinnt, kann sich freuen: Jeder gekaufte Kalender ist schließlich eine Spende, die soziale Zwecke unterstützt. Der Verkaufserlös fließt vollständig in regionale Projekte. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Aktionen zugunsten von Kindern und Jugendlichen.