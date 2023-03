Mit Gürteln haben sich zwei Männer nach einem Streit am Dienstagmittag in Baden-Baden-Oos geschlagen und gegenseitig verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden.

Zwei Männer haben sich in der Bahnhofstraße in Baden-Baden-Oos gegenseitig verletzt, indem sie sich mit Gürteln geschlagen haben. Die Polizei teilte mit, dass sich der Vorfall zwischen den beiden 47-Jährigen am Dienstag gegen 13 Uhr ereignet hat.

Zeugen berichteten, dass sich die beiden gegenseitig bedroht hatten, bevor der Streit handgreiflich wurde. Die beiden Männer erwartet nun je ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.