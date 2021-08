Über Jahrzehnte schleppte Karl-Heinz Darweger einen imaginären Rucksack mit sich herum. Die Last, die ihm am 13. August 1961 aufgebürdet wurde, ließ sich nicht einfach so abschütteln. Immer war da dieser Gedanke an die Teilung seiner Heimatstadt, an die Berliner Mauer.

„Der Mauerbau war eine Zäsur in meinem Leben, wie sie nur vergleichbar ist mit einer Hochzeit, der Geburt eines Kindes oder dem Tod eines nahen Angehörigen“, sagt Darweger. In seinen Händen hält er eine Zeitung, den Berliner „Kurier“ vom 14. August 1961, eine Ausgabe, zu der er einen so exklusiven wie dramatischen Beitrag geleistet hatte.

Darweger, über Jahrzehnte beim Südwestfunk in Baden-Baden beschäftigt und heute in Neuweier zuhause, erlebte den Tag des Mauerbaus vor allem aus der journalistischen Perspektive, weniger als der Berliner, der er war.