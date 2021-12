Getötetes Mädchen war zu Besuch

Mordverdacht gegen 33-Jährigen: Ermittler sichern Spuren nach Brand in Baden-Badener Wohnung

In der Straße „Im Eichelgarten“ in Baden-Baden ist es am Montag völlig still. Dort hat sich am Wochenende ein Verbrechen ereignet: Ein 33-Jähriger wird verdächtigt, ein sechs Jahre altes Mädchen, das zu Besuch war, ermordet zu haben. Jetzt sichern die Ermittler Spuren.