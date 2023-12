Mehrere Brände im Hardtwald nördlich von Karlsruhe sorgten seit Sommer 2022 für Aufregung. In einem Fall wurde Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat Anklage gegen einen 38-Jährigen wegen des Vorwurfs der Brandstiftung erhoben. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht auf den 11. Juli im Waldstück „Wolfsgarten“ in Stutensee an mehreren Standorten Feuer gelegt zu haben.

Verdächtiger soll Feuer im Hardtwald bei Stutensee gelegt haben

Dabei soll er einen brennenden Grillanzünder ins Unterholz geworfen, drei Hochsitze und einen Stapel aus rund 250 gefällten Bäumen angezündet haben. Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Tatverdächtige mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Verkehrs-, Betäubungsmittel- und Waffendelikten. Der öffentliche Termin zur Hauptverhandlung findet am 19. Januar um 9 Uhr am Karlsruher Amtsgericht statt.