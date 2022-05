Motorradclub Baden-Baden fährt bei seiner Trial-Veranstaltung Erfolge ein

Bei der Trial-Veranstaltung auf der Strecke des Motorradclubs Baden-Baden traten am Wochenende Fahrer unterschiedlicher Klassen an. Dabei konnten die Teilnehmer des Clubs bei der zweitägigen Veranstaltung auch selbst Akzente setzen.

Mit einem Erfolg auch für die eigenen Starter ist am Sonntagnachmittag die Trial-Veranstaltung des Motorradclub Baden-Baden zu Ende gegangen.

Zwei Tage lang haben sich die Teilnehmer in unterschiedlichen Leistungs- und Altersklasse gemessen. Am Samstag bewiesen die drei Fahrer des MCBB, dass sie zur ernstzunehmenden Konkurrenz gehören. In der Klasse 3, der zweithöchsten und damit auch zweitschwierigste Spur, kam der 15-jährige David Gantner auf den dritten Platz.

Auch Hannes Mayer, 17 Jahre, der in der Klasse 4 an den Start ging, konnte den dritten Platz klarmachen. Die magische Dreierreihe des MCBB setzte Pirmin Gantner mit seinem ersten Wettbewerb überhaupt fort. In der Klasse 6A Automatik fuhr der Neunjährige ebenfalls auf Platz 3.

Insgesamt waren am Samstag 85 Teilnehmer angetreten. „Wir hatten an keinem der beiden Tage ernsthafte Verletzungen zu beklagen“, erklärte Sportleiter Ralph Oberle am Ende der Veranstaltung mit Blick auf die durchaus anspruchsvollen Strecken. „Das Wetter war toll und die Spuren entsprechend super.“

So machte er deutlich, wie wichtig es nach den vielen Corona-Einschränkungen war, endlich wieder eine Traditionsveranstaltung wie diese zu organisieren. Denn der besondere Charme dieser Sportart ist die Familienfreundlichkeit. „Das zeigt auch das Alter der Starter. Sie sind zwischen sechs und 71 Jahre.“ Auch er selbst und seine Schwester Stella sind auf diese Weise zum Motorsport gekommen.

Das alles habe sich auch in der Aufteilung der Klassen abgebildet. Allein am Samstag waren sechs Jugendklassen (unter 18 Jahre) gemeldet, ebenso sechs Betreuerklassen (über 18 Jahre). Diese umfassten 57 Jugendliche unter 18 Jahre und 28 Erwachsene über 18 Jahre.

Am Sonntag sahen die Zahlen ganz ähnlich aus, als die überregionalen Teilnehmer antraten. Mit 90 Fahrern war diese Zahl sogar noch einen Ticken stärker. Hier zeigte sich noch deutlicher, wie sehr die Szene nach derartigen Veranstaltungen gehungert hatte.

Allein aus der Schweiz waren am zweiten Tag 26 Teilnehmer am Start. Auch hier waren wiederum drei Fahrer aus den eigenen Reihen am Start. In der Klasse 3, der wie bereits erwähnten zweithöchste und zweitschwersten Spur, fuhr David Gantner (15) auf den sechsten Platz. Für Hannes Mayer (17) war in der Klasse 4 dieses Mal nur Platznummer 10 drin, während in der Klasse 8 Fabian Tonello (21) erste Wettbewerbspremiere feiern konnte und den 16. Platz erreichte.

Strecke des Motorradclubs Baden-Baden mit vielfältiger Topografie

Der große Zuspruch, den der MCBB erfuhrt, ist letztlich auch dem Clubgelände und der Umgebung geschuldet. Die Mitglieder haben mehrere Jahre an der Gestaltung der Strecken gefeilt. So weist das Gelände eine überraschend vielfältige Topografie auf. Erhebungen bei deren Bezeichnung etwa der Merkur, der Fremersberg oder etwa ein Ehrenvorsitzender Pate standen, bieten Herausforderungen in ganz unterschiedlichen Leistungsklassen.

Manche Hindernisse – bergauf als auch bergab – nehmen für den Zuschauer atemberaubende Dimensionen an. So manchen kribbelt es dabei schon beim Hinsehen in allen Gliedern.

Ein Suchtfaktor, dem nur mit dem Ausprobieren beizukommen ist, weiß man hier längst und lädt deshalb regelmäßig zum Schnuppertraining, bei dem es – genau wie in den Wettbewerben – keineswegs darum geht, den Hahn aufzureißen und die Räder durchdrehen zu lassen. Wer im Trial erfolgreich sein will, der braucht Balancegefühl, hochkonzentrierte Koordination von Gewichtsverlagerung, dosierten Einsatz von Gas und Bremse, und schon kann es losgehen.

„Obendrein sind wir der Stadt und unseren Partnervereinen sehr, sehr dankbar“, weist Ralph Oberle auf einen weiteren entscheidenden Faktor hin. Die Stadt stelle wie in jedem Jahr kostenfrei das Gelände der Grünschnittanlage als Fahrerlager zur Verfügung.

Damit alles reibungslos funktionierte, gab es mächtig Unterstützung vom MSF Neusatz und AMC Unteres Breisgau.