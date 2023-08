Dass Natalie Nock früher oder später auf einer Bühne landen würde, ist keine echte Überraschung. Durch einen Vater, der als DJ für Stimmung auf der Tanzfläche sorgt und einer im Gospelchor als Solosängerin auftretenden Mutter, spielte die Musik in der Familie der heute 30-Jährigen schon immer eine wichtige Rolle.

Auch ihre Tante – Opernsängerin – und ihr Opa (Berufsmusiker) trugen dazu bei, dass Natalie Nock schon als Kind gerne gesungen hat und bei Schulausflügen den ganzen Bus mit ihren Liedern unterhielt, sagt die frühere Kandidatin der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) rückblickend.

Bevor ihr Weg ins Rampenlicht führte, orientierte sich die in Niederbühl aufgewachsene junge Frau beruflich jedoch zuerst ganz klassisch. Nock absolvierte eine Ausbildung als Kauffrau für Bürokommunikation am Karlsruher Institut für Technologie.

Danach arbeitete sie als Immobilienmaklerin und machte sich im Alter von 24 Jahren mit ihrer eigenen Firma selbstständig, ehe zwei prägende Ereignisse für einen Knick in ihrer beruflichen Laufbahn sorgten. Ihre Tante, die ihr nach eigenen Angaben wie eine zweite Mutter war, verstarb. Zur gleichen Zeit musste sie auch noch ihre eigene Scheidung verkraften.

Schicksalsschläge sorgen bei DSDS-Teilnehmerin Natalie Nock für berufliche Wende

„Sing dir doch mal den ganzen Stress von der Seele“, gab Mutter Nock ihrer Tochter damals einen Rat zur Trauerbewältigung – und brachte damit den Stein ins Rollen: Bereits am nächsten Tag suchte die inzwischen seit zehn Jahren in Baden-Baden lebende Nock nach Gesangsunterricht und wurde bei Anja Schlenker-Rapke fündig.

Stimmbildung, Töne richtig setzen, Gesangstechnik, Kontrolle über die Stimme, all das bot ihr die nötige Grundlage. Im Tonstudio erstellte sie Coversongs für ihren Youtube-Kanal „wirklich hochprofessionell“, wie sie beteuert. Und dann stand auch schon ihre Bewerbung für die 19. DSDS-Staffel an.

Beim Casting riet man ihr jedoch, noch ein Jahr zu warten. Dass sie darauf hörte, war letztlich ihr persönlicher Glücksfall.

Sängerin

„Damit kam ich in die 20. Jubiläumsstaffel, in der Dieter Bohlen nochmal selbst mitgewirkt hat“, erzählt sie mit strahlenden Augen. Und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Ich liebe Dieter Bohlen, er hat so ein gutes Herz, ist ehrlich und direkt und er hat immer recht mit dem, was er sagt. Er weiß einfach, wer gut singen kann“.

Bohlen habe sie mehrfach gelobt, „ich hätte die Strophen besser gesungen als Andrea Berg und Beatrice Egli“. Dafür habe sich das Durchhalten über mehrere Monate Vorcasting gelohnt, sagt Nock strahlend.

Nock: DSDS-Jury war begeistert von mir

Von den 130 Teilnehmern habe Bohlen drei als besonders bemerkenswert mit interessanten Stimmen genannt, „dabei fiel mein Name als Erster“, so Nock. Bei einer Live-Show im thailändischen Phuket habe er sie gar als „größte Überraschung des Abends“ bezeichnet. Und wieder bekommt sie diesen Glanz in ihre Augen, wenn sie an ihre Belohnung denkt: Auf der Bühne des Bierkönigs von Mallorca durfte sie als Einzige singen und wählte dafür den Song „Mein Herz“ von Beatrice Egli.

Dass sie in der DSDS-Staffel am Ende „nur“ Platz neun erreichte, habe nicht an der Jury gelegen, erklärt die Sängerin selbstbewusst. Neben Dieter Bohlen habe ihr Talent auch Pietro Lombardi sehr imponiert, letztlich aber das Publikum entschieden.

Natalie Nock nimmt an „Der Heiratsmarkt“ auf Pro Sieben teil

Trotz der kurzen Enttäuschung hat Nock durch DSDS Blut geleckt: „Die Bühne ist mein Leben“. Kurz nach Ende der RTL-Sendung ergab sich dann auch schon eine neue Möglichkeit für eine Karriere vor der Kamera.

Sängerin

Als Pro Sieben auf sie zukam, um sie für das neue TV-Format „Der Heiratsmarkt“ zu gewinnen, sagte Nock sofort zu. „Ich bin Single und ein starker Mann, der meine Karriere als Sängerin fördert, wäre schon schön“, umreißt sie ihre Vorstellung.

Ihre Cousine und eine Freundin mussten sie in der Show mit jeweils sechs weiblichen und sechs männlichen Kandidaten präsentieren, die am 10. August um 20.15 Uhr auf Pro Sieben ausgestrahlt wird. Verraten darf sie noch nicht, ob es gefunkt hat. Während der Aufnahmen habe sie jedenfalls eine gute Zeit auf Hvar Island in Kroatien gehabt.

Baden-Badenerin träumt von Karriere als Schlagerstar

Ihre Zukunftspläne sieht die 30-Jährige ganz klar vor sich. Sie hat sich mittlerweile auf deutsche und englische Schlager verlegt und bringt Anfang September ihre erste Single mit dem Titel „Nichts gesucht und dich gefunden“ heraus. Mit einem auf Mallorca von einem Regisseur gedrehten Musikvideo, der zuvor schon mit Musikgrößen wie Adel Tawil, Mark Forster und den Amigos gearbeitet hat.

Die ehrgeizige Künstlerin, die nie halbe Sachen macht, strebt mit aller Kraft eine steile Karriere als Schlagersängerin an.