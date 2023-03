Bei „Deutschland sucht den Superstar“ haben Aileen Sager aus Birkenfeld und Nathalie Nock aus Baden-Baden es in die Top 10 geschafft. Die erste Live-Show ist am Samstagabend.

Es sind nur noch wenige Stunden, dann stehen Aileen Sager (23) aus Birkenfeld und Natalie Nock (29) aus Baden-Baden genau dort, wo sie zu Beginn der Castings vor einigen Wochen hin gewollt haben: auf der großen Showbühne im Studio von „Deutschland sucht den Superstar“ nämlich.

Welche Songs sie performen werden, das ist alles noch streng geheim. Nur so viel dürfen die beiden Kandidatinnen im Gespräch mit unserer Redaktion verraten: Es sind Siegersongs aus den vergangenen zwanzig Jahren, die vorgetragen werden.

Aileen Sager wird erkannt und nach Autogrammen gefragt

Für Aileen wird sich mit dem Live-Auftritt ein „absoluter Kindheitstraum“ erfüllen. Schon jetzt hat sich ihr Leben ein bisschen verändert, wenn sie in ihrer Heimat Birkenfeld unterwegs ist. „Auf der Straße wird man angesprochen“, erzählt sie. Und auch beim Bäcker kennen sie inzwischen alle und wünschen ihr viel Glück für die Live-Shows.

Manchmal wird sie auch nach Autogrammen oder einem Foto gefragt. Das sei einerseits ein komisches Gefühl, „aber es freut mich auch total.“ Insofern sieht sie die Zeit bei DSDS als das Beste, was ihr passieren konnte.

Es hat viele Höhen, aber auch viele Tiefen gegeben. Aileen Sager, Kandidatin aus Birkenfeld

„Es hat viele Höhen, aber auch viele Tiefen gegeben“, erinnert sie sich an die Castings und die Recalls zurück. „Ich habe Sachen erlebt, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich das jemals mache.“ Andererseits waren da aber auch die Tiefpunkte, wenn sie nicht genug Zeit zum Vorbereiten der Songs hatte etwa, oder sich zu viele Sorgen und zu viel Stress machte.

„Aber das alles hat mich nur stärker gemacht“, betont sie. „DSDS war für mich eine unvergessliche Zeit.“ Jetzt freut sie sich erst mal auf ihren Auftritt am Samstagabend. Opa und die Familie werden mit Fan-Shirts und Plakaten dabei sein. „Die feuern mich dann richtig an und drücken mir die Daumen“, sagt sie.

Traum ging für Natalie Nock in Erfüllung

Auch für Natalie ist ein Traum in Erfüllung gegangen. „Alleine schon in den Top 10 zu sein und auf einer Liveshow-Bühne zu stehen, das ist das schönste Erlebnis in meinem Leben.“ Die Proben laufen bereits und Natalie fühlt sich im Studio wie zuhause. „Das mein Element, wenn ich rausgehen und vor Leuten singen kann. Ich liebe das.“

Schon als sie noch jung gewesen sei, wollte sie unbedingt bei DSDS mitmachen. Probiert hat sie es schon im vergangenen Jahr bei der 19. Staffel. Damals hat das allerdings noch nicht geklappt. „Da war ich aber auch noch nicht so weit wie heute.“

Alle Kandidaten, die in den Top 10 sind, sind jetzt schon Gewinner. Natalie Nock, Kandidatin aus Baden-Baden

Dass sie nie aufgegeben hat, das zahle sich jetzt aus. „Ich bin immer zu den Castings gegangen und habe die Chance genutzt, auch wenn es mir mal nicht so gut ging.“ Teil eines solchen Fernsehformats werden zu können, sei letztlich eben nicht einfach.

„Da gibt es so wahnsinnig viele Bewerber“ – und damit auch viele Konkurrenten, die sie auf dem Weg in die Live-Show erst mal hinter sich lassen musste. Insofern ist Natalie überzeugt: „Alle Kandidaten, die in den Top 10 sind, sind jetzt schon Gewinner“, auch wenn es am Ende nur einen Superstar geben kann. Und vielleicht kommt der ja bald aus der Region. Die Live-Shows werden es zeigen.