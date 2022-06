Landschaftspflege mit Einkaufskorb

Naturpark-Markt in Sinzheim: Wilde Sau trifft Bühler Zwetschge und Wein

In diesem Jahr gibt es so viele Naturpark-Märkte wie nie zuvor. Wilde Sau trifft Bühler Zwetschge und Wein – das ist das Motto beim nächsten Termin am Sonntag, 12. Juni, in Sinzheim.