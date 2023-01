Neuer Fortsetzungsroman um Mordfall im Kurhaus Baden-Baden

Wir sind sehr aktiv beim Recherchieren in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart. Bevor wir einen neuen Roman schreiben, sind wir auch im Stadtarchiv in Baden-Baden und verbringen mindestens zwei Tage in der Stadt. In der Zeit entwickeln sich noch viele Ideen für die Geschichte – entweder im Hotelzimmer oder beim Ablaufen von Strecken vor Ort.