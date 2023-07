Erstmals gibt es zum Oldtimer-Meeting in Baden-Baden eine Sonderedition aus dem Mauerberg im Baden-Badener Rebland.

Die Strahlen der Abendsonne blitzen auf der verchromten und auf Hochglanz polierten Stoßstange eines Mercedes-Cabrio aus dem Jahre 1959.

Marc Culas, seines Zeichens Organisator des Baden-Badener Oldtimer-Meetings am kommenden Wochenende, braust mit dem historischen Hingucker mit der auffallend roten Innenverkleidung oberhalb des Mauerbergs in Neuweier auf dem geteerten Weg herum.

Benzinduft liegt in der Luft, der Motor brummt gelassen vor sich hin – die Präsenz des Oldtimers hat Charme. In diesem Jahr gibt es beim Oldtimer-Meeting erstmals eine Wein-Sonderedition.

Willkommensgruß für die Teilnehmer

Die Kombination Wein vom Mauerberg und Oldtimer hat bei dem diesjährigen Treffen einen besonderen Hintergrund: Jeder Teilnehmer des Meetings erhält als Willkommensgruß eine „flüssige“ Visitenkarte in Form eines edlen Tropfens aus dem Rebland, erläutert Marc Culas, Organisator des Oldtimer-Meetings Baden-Baden im Gespräch mit der Redaktion.

Ansprechend wirkt die Zeichnung auf dem Flaschenetikett. Es zeigt einige historische Automobile, mit und ohne Verdeck. Im Hintergrund ist prominent das Kurhaus mit den markanten Säulen, eingerahmt von einer üppig grünen Natur, zu sehen.

Beide Motive symbolisieren ein Stück weit die Belle Époque, vermitteln Luxus und Lebensgefühl. Dieser Gedanke stand bei Marc Culas und dem Jungwinzer Jonathan Haus aus Steinbach Pate.

Das Oldtimer-Meeting ist ein Ort der Lebensfreude. Marc Culas

Organisator

„Das Oldtimer-Meeting ist ein Ort der Lebensfreude, wo die Sinne positiv bedient werden, einmal die Augen und für die badische Lebensfreude gehört der Gaumen dazu.

So kam die Idee, dass wir dieses Jahr eine Sonderedition herausbringen. Wir haben das wunderschöne Rebland, den steilen Mauerberg, den jungen engagierten Winzer, der als Vertreter der nächsten Winzergeneration für Ideen offen ist“, spricht Marc Culas über die Verbindung des Reblands mit dem Oldtimer-Meeting.

Ein begrenztes Kontingent von tausend Flaschen stehen zur Verfügung. Winzer Jonathan Haus hat einen Weißburgunder Jahrgang 2022 trocken abgefüllt.

„Es handelt sich um die Toplage Mauerberg in Neuweier, die durch ihre atemberaubende Steile beeindruckt. Bei diesem Qualitätswein steckt so viel Handarbeit, wie in kaum einem Wein mehr auf dem deutschen Markt“, berichtet der Winzer.

Hierzu gehören das Gras in den Rebenzeilen und zwischen den Rebstöcken zu beseitigen, Laubarbeiten im Weinberg, die Weinlese und das Keltern.

Wein-Flaschen werden von Hand etikettiert

„Sogar das Etikettieren der Flaschen von Hand gehört dazu. Das macht den Wein so einzigartig, wie die Oldtimer auf dem Meeting“, ist sich Winzer Haus sicher.

Wie kam es zu der Liaison zwischen Rebland-Wein und Oldtimer? Der vor rund einer Dekade verstorbene Gründer des Oldtimermeetings, Jean Marc Culas, und der Stiefvater von Jonathan Haus haben einst zusammen die Firma Ballooning 2000 gegründet.

Noch heute wird auf dem Firmengelände das jährliche Oldtimer-Meeting vorbereitet. Es ist das gleiche Gelände, auf dem das Weingut Haus beheimatet ist. „So laufen wir uns schon ein paar Jahre gelegentlich über den Weg“, verrät Jonathan Haus.