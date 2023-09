Perfektes Wetter am zweiten Tag des New Pop Festivals in Baden-Baden

Ein Festival für die ganze Familie: Zahlreiche ältere Besucher sowie Eltern mit ihren Kindern genießen das Begleitprogramm des New Pop Festivals in Baden-Baden.

Auch der zweite Tag des New Pop Festivals startete ruhig und entspannt, ja in richtig schöner Atmosphäre. Das Wetter war perfekt für den Besuch eines Festivals mit vielen Veranstaltungen im Freien.

Als die Festmeile am Freitag schon um 12 Uhr geöffnet wurde, war zwar von Festival noch wenig zu spüren. Als aber der Star Talk in der Konzertmuschel um 15 Uhr begann, füllte sich der Bereich vor Kurhaus und in den Kolonnaden zusehends. Und als Superstar James Arthur zu den Fans kam, ging es schon ein bisschen enger zu.

Wie schon am Donnerstag waren es zu Beginn eher ältere Besucher und viele Familien, die den roten Teppich entlang flanierten. Ein Ehepaar im Seniorenalter aus Baden-Baden nutzte bei ihrem Spaziergang die Gelegenheit, das Interview von SWR3-Moderator Constantin Zöller mit der britischen Künstlerin Mimi Webb mitzuerleben. Mangels der gewohnten Stühle vor der Muschel zogen sie nach kurzer Zeit von dannen.

Weit angereiste Fans freuen sich über Gratis-Tickets

Pati und Leonie hingegen sind echte Fans, die eigens aus Bonn angereist sind, um das Festival und insbesondere Mimi Webb zu erleben. Beide waren vergangenen Samstag bei Mimi Webbs Konzert in Berlin, Pati hat gar in Großbritannien die ganze Tour mitgemacht.

Als Mimi zwei kostenlose Eintrittskarten für ihr Konzert am Abend im Festspielhaus verteilt, stehen die beiden ganz vorn. „Ihr habt das echt verdient, ihr konntet ja jedes Lied textsicher mitsingen“, freute sich Constantin Zöller bei der Übergabe der Tickets an die glücklichen Fans.

Zöller leistet in den Interviews Schwerstarbeit. Er interviewt diesen Freitagnachmittag vier Künstler, immer auf Englisch und wohlbedacht darauf, die wichtigsten Sätze und Infos auch auf Deutsch zu übersetzen. Für jeden Gast auf der Bühne hat er eine besondere Idee, ein Quiz oder aber einen speziellen Auftritt.

Tags zuvor hatte er für die Genießerin Raye den Baden-Badener Sternekoch Malte Kuhn auf die Bühne gebeten, der ein Zitronendessert servierte. „Das schmeckte Raye so gut, dass sie abends nach ihrem Konzert im Festspielhaus noch in Maltes Hidden Kitchen dinierte“, freut sich Zöller über die Idee.

Viele Kinder sind auf dem Festival unterwegs

Viele Kinder sind nachmittags auf dem Festival unterwegs. Die neunjährige Lenja aus Baden-Baden ist mit Papa und Freunden nach der Schule zum Festivalgelände gekommen. Lenja hat Geburtstag und definiert das Festival einfach um: „Extra zu meinem Geburtstag gibt es ein so großes Fest und einen roten Teppich für mich“, sagt sie glücklich lachend.

Während auf der Fieser-Brücke die Videoleinwand durchgehend mit Musik, Konzertausschnitten und Werbung bespielt wird, warten die Lounges und Sponsoren auf Gäste. Raphael Wußler von der Familien-Destillerie Boar Gin aus Bad Peterstal ist sich sicher, dass der Abend wieder gut wird. „Es war am Donnerstagabend eine richtig schöne Atmosphäre hier.“ Dies bestätigen auch die Mitarbeiter des Weinguts Kopp aus Sinzheim, die zum ersten Mal dabei sind mit einer Lounge auf der Fieser-Brücke und einer weiteren, direkt vor dem Kurhaus. „Ab halben sieben war richtig viel los.“ SWR3-Partner TechniSat, Spezialisten für Digital-Radios, sind seit einigen Jahren mit dabei beim New Pop Fetival. „Es ist deutlich mehr los als letztes Jahr. Die Leute genießen es, im Freien zu feiern“, sagt Julia Pitzen von TechniSat.

Bahn wirbt um Nachwuchs

Über großes Interesse freuen sich auch die jungen Mitarbeiter von DB Regio Baden-Württemberg, die um Nachwuchs werben. Die simulierte Fahrt als Lokführer im originalen Führerstand eines Regionalzuges ist heiß begehrt. „Wir hatten gestern schon volle Hütte, das gleiche erwarten für die nächsten Tage auch“, erklärt einer der DB-Mitarbeiter.

Während die Besucher durch Stadt und Festivalmeile spazieren, ziehen zwei junge Leute mit einer braunen und schwarzen Mülltonne ihre Runden. Sie haben die Aufgabe, nach Müll zu schauen oder übergelaufene Mülleimer zu leeren. Probleme gab es bisher nicht, denn: „Wir haben kein Glas und kein Plastik auf dem Gelände, sondern arbeiten überall mit Pfand-Behältern“, erklärt ein Vertreter der Firma KEEN, die für Sauberkeit sorgt.

Donnerstag laut Rotem Kreuz „völlig entspannt“

„Fanta Style, ziemlich geil“, wird auf der neuen „We love Baden-Baden“-Bühne beim Blumenbrunnen gerappt. Der Deutsch-Rap kommt auch bei den überwiegend älteren Menschen an, die auf den Bänkchen ruhen und im Rhythmus der Musik mitwippen. Ansonsten wird der DJ-Bühne am Nachmittag noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt, die Menschen gehen eher daran vorbei. Ob der Standort so richtig gut ist, wird sich im Laufe der Tage erweisen. Die politische Gruppierung um Klaus und Christina Lipps jedenfalls, die direkt daneben wie jeden Freitagnachmittag in ihrer 321. Mahnwache gegen die Auslieferung von Julian Assange demonstrieren, sind eher ein bisschen genervt von der lauten Musik.

Bleibt die Frage an das Rote Kreuz Baden-Baden. Gabs viel zu tun? Die Antwort kommt schnell: „Donnerstag war völlig entspannt, es gab keine größeren Vorkommnisse. Wir gehen davon aus, dass es auch so bleibt.“