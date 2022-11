Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass die Serie irgendwann darauf zurückkommen wird, abgeschlossene Folgen zu erzählen. Diese horizontale Erzählweise hat ihre Grenzen. Die zwingt dich immer in den selben Rhythmus: Du musst noch das Problem von der Vor-Folge zu Ende erzählen, dann darfst du langsam wieder was Neues aufbauen. Wenn du da am Höhepunkt bist, dann bricht die Folge ab. Daraus kann man auch Kunststücke machen, aber es ist ein wahnsinnig vorgefertigter Zwang. Ich habe früher viele Folgen für Vorabendfernsehen gemacht. Das waren in sich abgeschlossene kleine Geschichten. Ich war immer sehr froh darüber, dass das so war.