Die PFC-Problematik in Mittelbaden weitet sich aus. Im Erdreich der Baden-Badener Siedlung Ooswinkel wurden jetzt Spuren der gefährlichen Stoffe entdeckt.

Die Stadt Baden-Baden will heute in einer Pressekonferenz über Verunreinigungen des Erdreichs von Grundstücken der Siedlung Ooswinkel informieren.

Auf den betroffenen Flächen wurde vor etwa 20 Jahren Erdreich ausgetauscht. Nach Angaben der Bäderstadt geschah dies durch einen regionalen Kompost-Händler. Inzwischen habe sich herausgestellt, dass dieses Erdmaterial Spuren von PFCs aufweist.

Hinter PFC verbirgt sich eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien. Sie nach Angaben des Umweltbundesamtes in einer Vielzahl von Verbraucherprodukten eingesetzt. PFC sind demnach kaum abbaubar und verbleiben für einen sehr langen Zeitraum in der Umwelt.

PFC können gesundheitsschädlich sein

Einige PFC können sich in der Umwelt und in Organismen anreichern. Sie wirken zudem gesundheitsschädlich auf den Menschen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden die betroffenen Anlieger und die Baugenossenschaft Baden-Baden über die Lage bereits informiert.

Der Bodenaustausch war nach Informationen dieser Redaktion damals erforderlich, weil sich auf der Fläche der nach Art einer Gartenstadt angelegten Siedlung vor rund 100 Jahren eine Deponie befand.

Mit Auffüllungen durch Erdaushub, Bauschutt, Kehricht, Asche und Schlacke sollte die Oosaue damals trocken gelegt und damit die Grundlage für die Bebauung geschaffen werden. Das Deponiegelände soll sich einst über sechs Hektar erstreckt haben - und damit über die eigentliche Ooswinkel-Siedlung hinaus.

Ohne den damaligen Bodenaustausch drohten den Anliegern Nutzungsbeschränkungen für ihre Gärten. Damals riet das Gesundheitsamt wegen der Altlasten im Erdreich auf den Verzicht von Anbau von Gemüse. Kleinkinder sollten vor zu engem Kontakt mit der Erde bewahrt werden, hieß es vor dem Austausch des Bodens.