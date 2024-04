Jens Dietrich hat einen zweiten Fulltime-Job. Für das viertägige Musikspektakel „Pinot and Rock“ in Breisach ist der Chef der Rantastic-Bühne in Baden-Baden der Projektleiter.

Die Organisatoren in Breisach rechnen mit mindestens 40.000 Besuchern an vier Tagen. Für eine solche Besucherzahl muss Jens Dietrich etwa ein Jahr lang Veranstaltungen im Rantastic und im Klag ausrichten.

Der Geschäftsführer der Kleinkunstbühnen in Baden-Baden-Haueneberstein und Gaggenau dreht mit seinem zweiten Vollzeitjob auch am ganz großen Konzert-Rad mit.

Als Projektleiter des Open-air-Festivals „Pinot and Rock“ vom 4. bis 7. Juli in Breisach bereitet er Auftritte der Scorpions, Alice Cooper, Fanta Vier, Sarah Connor und weiteren Stars vor.

Vollzeitjob zum Vollzeitjob

„Das ist eine große Herausforderung“, sagt der Baden-Badener Veranstaltungs-Manager zu seinem zusätzlichen Vollzeitjob. Sein Arbeitstag hat inzwischen mehr als acht Stunden. Samstag und Sonntag Beine hochlegen, das ist im Moment für ihn nicht drin. „Das sind auch Arbeitstage.“

Zu der verantwortungsvollen Zusatzaufgabe kam er über einen Kontakt zu Fritz Keller. Der prominente Winzer, Gastronom und Hotelier hatte die Vision von einem Musikfestival in Breisach.

Bekanntheit erlangte Keller zudem als Fußballfunktionär. Er war Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (2019–2021) und zuvor Präsident des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg (2010–2019). Als Vorbild für Pinot and Rock dient Keller ein amerikanisches Musikfestival: „Bottle Rock“.

Das steigt seit 2013 alljährlich in Napa in der Nähe von San Francisco. Auf den vier Bühnen treten in diesem Jahr nicht nur Stars wie Ed Sheeran, Pearl Jam sowie Stevie Nicks und Norah Jones auf. Im Rahmenprogramm präsentieren sich zudem dutzende Top-Weinkellereien sowie Spitzen-Restaurants aus dem Napa Valley.

Stars, Wein und Kulinarik

Die Verbindung von nationalen und internationalen Stars mit Kulinarik und Weingenuss soll auch beim Festival in Breisach hergestellt werden. 20 regionale Winzer und 20 Gastro-Stände werden auf dem Areal vertreten sein, kündigt Dietrich an.

„Das Gelände liegt wunderschön am Rhein“, schwärmt der Rantastic-Chef. Als Projektleiter koordiniert er bei „Pinot and Rock“ alle Teams, deren Arbeit für das Festival wie ein Zahnrad in das andere greifen muss. Dazu gehören etwa die Gastronomie, die Produktion, die Technik, die Betreuung von Sponsoren, aber auch Werbung und Marketing.

Externer Inhalt von Youtube

„Ich habe permanent Termine“, sagt Dietrich. Zu den Vorbesprechungen trifft er sich mit dem Festivalteam in der Regel in einer besonderen Umgebung. Die wesentlichen Weichen für die Festivalpremiere in Breisach werden bei Treffen im Europapark-Stadion des Fußball-Bundesligistin SC Freiburg gestellt.

Die Anspannung ist beim Projektleiter trotz langjähriger Erfahrung in der Unterhaltungsbranche natürlich da. „Die braucht es, um ein Top-Ergebnis zu liefern“, sagt Dietrich. Eine gewisse Routine im Veranstaltungsgeschäft hilft ihm aber, die „reizvolle Aufgabe“ zu meistern.

Beim Festival ist alles eine Dimension größer. Jens Dietrich

Projektleiter „Pinot and Rock“

Die hat im Kern durchaus Ähnlichkeiten mit dem Job für das Rantastic und die klag-Bühne. „Beim Festival ist aber alles eine Dimension größer“, betont der Projektleiter. Das Rantastic-Geschäft soll darunter nicht leiden. „Das geht wie gewohnt weiter.“

Pro Festivaltag sind auf den zwei Bühnen jeweils zwei Headliner sowie weitere Künstler angekündigt. Am Donnerstag, 4. Juli, sind das Peter Fox und Alli Neumann. Am Freitag folgen „Die Fantastischen Vier“ und Milky Chance. Rocklegenden sind mit den Scorpions und Alice Cooper für Samstag angesagt. Das Finale am Sonntag bestreiten Sarah Connor und Nico Santos.

Externer Inhalt von Youtube

„Wenn die Leute alle happy sind, dann haben wir alles richtig gemacht“, sagt Dietrich. Ob am Ende wirklich alle glücklich sind, wird sich bei der Premiere zeigen. Das Festival soll aber keine Eintagsfliege bleiben.

Begegnungen mit Stars

Ob Dietrich die Begegnungen mit den Stars nutzen wird, um sie vielleicht für einen Auftritt auf seiner Bühne in Haueneberstein zu gewinnen? Diesbezüglich macht sich Dietrich keine Hoffnungen: Die Headliner seien für die Rantastic-Bühne in Haueneberstein alle „eine Nummer zu groß“.

Auch privat sind die Festival-Stars nicht seine bevorzugten Favoriten. Dietrich hört bevorzugt französische Musik, aber bunt gemischt. ZAZ, Patrick Bruel oder Jean-Jacques Goldman stehen auf seiner Playlist.

Scorpions-Versprecher beschert auch Häme

Ein Erlebnis mit den Scorpions hat nicht nur bei ihm Schmunzeln ausgelöst. In einem Werbe-Video für das Festival kündigen Scorpions-Sänger Klaus Meine und Gitarrist Rudolf Schenker das Festival in Breisbach statt in Breisach an. Das brachte in sozialen Netzwerken auch Häme ein.

Wer Breisbach googelt, kommt automatisch zu Breisach. Jens Dietrich

Projektleiter „Pinot and Rock“

Ein Schaden für den Veranstalter ist das Video mit dem Versprecher offensichtlich nicht. „Wer Breisbach googelt, kommt automatisch zu Breisach“, sagt Dietrich. Die Gefahr, dass Musikfans im Juli an einen Ort im Nirgendwo geleitet werden, droht demnach nicht.