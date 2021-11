Senior in Baden-Baden wird Opfer von Phishing-Mails

Ein 83-jähriger aus Baden-Baden ist am Wochenende das Opfer eines Betrugs geworden, nachdem er auf eine Phishing-Mail geantwortet hatte. Die Polizei gibt Hinweise zum Umgang mit verdächtigen Mails und Anrufen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 83-jährige auf eine an ihn gerichtete „Phishing-Mail“ geantwortet und persönliche Daten herausgegeben. Außerdem wurde er von einem vermeintlichen Mitarbeiter seiner Hausbank angerufen.

Unter dem Vorwand, dass es Änderungen in den Sicherheitsvorkehrungen der Bank geben würde, konnten die Anrufer den Mann dazu bringen, sensible Daten herauszugeben. So konnte insgesamt ein sechsstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und gibt nachfolgende Verhaltenshinweise: